港航客機雙液壓系統故障　調查揭螺釘失效　活門分離刺穿回流管

香港航空空中巴士A330-243客機2019年9月飛往印尼峇里島登巴薩途中，起飛不久便突然發生機件故障，須緊急折返香港國際機場，跑道因而被關閉近兩小時。民航意外調查機構今日（8日）發表嚴重事故調查報告，指綠色液壓系統地面服務導管中其中一個手動活門的4個連接螺釘因金屬疲勞而失效，導致該活門完全分離並刺破藍色液壓系統的回流管，釀成事故。



涉事客機為港航HX707航班，客機型號屬空中巴士A330-243客機，原定在2019年9月29日，接載近300名乘客和機組人員飛往印尼峇里島登巴薩。

事故令航機當日需中途折返 無人受傷

意外調查報告指出，當日中午12時23分，該客機從香港國際機場南跑道起飛，當客機爬升至海拔3,460英呎時，電子中央飛機監測器發出警告及信息，表示綠色和藍色液壓系統的壓力較低。機組人員隨即折返，並緊急降落在香港國際機場南跑道，涉事客機的第5號輪胎爆裂，最終停在J3滑行道正前方，事件沒有人受傷。

涉事港航客機的5號輪胎爆裂。（報告截圖）

歷時約兩年半的調查認為，綠色液壓系統地面服務導管中，3個手動活門之一的4個連接螺釘，因金屬疲勞而失效，導致該活門完全分離，並刺破藍色液壓系統的回流管，釀成這次嚴重事故。

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歐盟曾指雙液壓系統故障存安全風險

報告提到，螺釘金屬疲勞是已知的問題，空中巴士早在2007年便已公布非強制性指引，增設新螺栓，以解決連接螺釘的問題，直至2019年底，歐盟航空安全總署認為，雙液壓系統故障存在安全風險，故強制空中巴士在客機加入新螺栓。

空中巴士在2019年12月18日，亦即事故發生後的三個月，提供指引（P/N NAS1101-3H8），更換每個受影響部件的手動活門的連接螺釘，有關指引曾在2020年2月18日和同年4月6日修訂。