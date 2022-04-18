翱翔廿載遇世紀疫症折翼　港航前機師批檢疫玩殘業界：已逼瘋大家

疫情困擾香港逾兩年，走出死局的曙光似近還遠。政府一次又一次推出禁飛令、收緊機組人員檢疫、抵港旅客「坐疫監」等「辣招」，航空業陷入冰封。翱翔三萬呎高空逾廿載的港航前機師Peter Matus，前年被解僱後一直未能找到工作，兩年多來深感抑鬱、沮喪。本身是業餘獨木舟運動員的他，去年底有幸獲聘為港隊總教練，卻又因為疫情而被迫叫停訓練，剛轉跑道卻又未能起飛。

Peter直指，本港航空業界不少有經驗的機師已離場，出現青黃不接的困境，但現時的機組人員檢疫措施，繼續將機師「逼瘋」，不少留下來的前同事亦受不住而裸辭，甚至離開香港。他呼籲政府反思，在全球逐步撤銷防疫安排時，本地卻反其道而行：「是否值得為此病毒封城，令全港經濟毀於一旦？」



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（在駕駛艙內）除了監察飛機的運作外，你會凝望上空，看着星空，令你思考浩瀚的宇宙、雷達的存在，這些都很有趣，我很懷念那些日子。 前香港航空機師Peter Matus

在鐵鳥的駕駛艙內度過逾廿載人生，即將52歲的Peter Matus現時卻坐在愉景灣的海岸邊，仰望三萬呎高空，藍天白雲感覺很廣闊，因為天際間只餘寥寥數架飛機滑過，兩年過去，他仍不敢相信自己只能坐在地上抬頭看天的現實。

來自匈牙利的Peter，5年前跟隨港籍太太從新加坡來港，加入香港航空成為A330客機機師，2020年1月疫情來襲，航空業頓時陷入冰封，港航起初要求機組人員放無薪假，每個月有兩、三星期是無薪假，共渡時艱半年後，卻只迎來一隻「無情雞」，大批機組人員被解僱，Peter亦被迫告別蔚藍天空。

Peter Matus。（張浩維攝）

「從沒、從沒、從沒（想像過要轉行），因為兩年前，全球都渴求機師，一般機師都有優勢（privilege ）去揀選工作，我就是這樣來港的，我有優勢。」但病毒來襲後，將航空業擊潰，他慨嘆港航無盡力留下機師是「災難性」的決定。

失業年半 曾想過轉職巴士司機、小輪船長

活了半個世紀，有一半時間與三萬呎高空結緣，眼見國泰亦大裁員、港龍招牌不保，他發現過去廿年機師的優勢盡失，不禁嘆氣：「真的很沮喪、憂鬱。」當時其女兒剛出生，肩上重擔更加沉重。失業一年半間，想過應徵巴士司機、渡海小輪船長，50歲人才重頭來過，一切都來得不易。

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本身是業餘獨木舟好手的他，來港以來一直有與港隊跟操，碰巧總教練一職懸空多時，為Peter帶來一絲曙光，去年11月開始，頂替帶領港隊的重任，希望往日的「戰友」能在今年9月舉辦的亞運會獲取佳績，「我希望與他們一起跨過所有苦楚，所以他們要做甚麼，我也會跟他們肩並肩。」可惜掌帥印僅僅兩個月，本港又迎來第五波疫情，訓練場地關閉，訓練再次腰斬，亦無法參加國際賽事，剛發展的新事業再次化為污有，令他更心痛的是，隊員連月艱辛鍛鍊付之一炬。

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海外機師賣樓返鄉：他們快要被逼瘋

運動事業剛起步被又被迫暫停，本港航空公司卻出現機師不足的問題，到底是否黑暗中的另一絲希望？Peter無奈地說這現象「很諷刺」。訪問期間，Peter遇見多名朋友來岸邊取獨木舟出海，大部份都是離職機師，迫使他們裸辭的，是港府一次又一次收緊的機組人員檢疫安排，「他們快要被逼瘋，許多國泰機師辭職，他們受夠了，他們賣掉物業，返回家鄉。」

現時港府要求駐港機組人員閉環式運作，停留外站期間，要在酒店房間內隔離，抵港後亦要檢測、自我隔離及／或醫學監察，「他們（機師）再無法忍受，在空中駕駛10小時後，仍要在機場呆坐4小時，等待檢測結果出爐，他們真的受不了！」

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重返空中駕駛A330客機仍是他的夢想，凌晨獨自在駕駛艙操控客機，成為「最寂寞的人」，卻最讓他為此心醉。夢想與現實總有距離，比起駕駛艙的孤獨，但Peter更不想走入檢疫酒店，因為對他而言，那裡的房間除了冷冰冰空氣，還有令人身心俱疲的無限輪迴感覺。左思右想後，他不禁嘆氣：「打從心底裏，我仍是一名機師，而你不會想失去這些技術，你花費了逾過25年時間磨練，但真的很困難，檢疫措施影響着每一個人」。

海外多國近月陸續撤銷檢疫令，環球的天空中復見大批鐵鳥，但不包括香港的晴空。已在香港落地生根的Peter，大概短期內再難以振翅高飛，但重返空中駕駛A330客機仍是他的夢想，凌晨獨自在駕駛艙操控客機，成為他口中那個「最寂寞的人。」