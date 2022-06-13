港大生透過銜接計劃到英國讀獸醫　實習時參與治療英女王馬匹

香港大學每年為學生提供多元化的海外學習機會。生物醫學學士課程畢業生唐志杰通過課程銜接計劃，到英國愛丁堡大學修讀獸醫課程，參與了不少實習計劃，由醫治貓狗寵物至農場動物，甚至曾參與醫治英女王的馬匹。他現已成為準獸醫，獲獸醫診所聘用回港執業。



主修心理學的社會科學學士課程四年級生雷栩華則在四年間透過不同海外實習計劃，到四間海外大學交流，現在正於牛津大學修讀心理學及神經科學課程，期望畢業後可透過研究的方式，為心理及精神科疾病帶來更有效治療方法。



修讀七年獲兩學位成準獸醫 小時在家養蜜蜂

唐志杰透過課程專屬的銜接課程，前往英國愛丁堡大學皇家（迪克）獸醫研究學院升學，總共花了七年時間便取得了生物醫學學士和獸醫學學士學位，現已成為準獸醫，獲獸醫診所聘用回港執業。

他自小在家中養了不少動物，當中包括蜜蜂及雀鳥等較少人飼養的物種，增加他對動物的興趣，所以大學選科時亦選擇了生物醫學的課程。

英女王「王馬」心率不正 負責監察電療後狀態

在銜接課程下，唐志杰得以到英國修讀獸醫學位，參與不少實習體驗，除診治貓狗及農場動物外，他最印象深刻的是3年級時到馬醫院實習，曾參治療英女王的馬匹。他憶述當時馬匹有心率不正的問題，需要用電擊療法對牠進行治療，他的工作便是對馬匹的狀態進行監察。

他解釋指，因馬匹進行電療時需先進行麻醉，而馬匹進行麻醉的死亡率並不低，所以需人監察馬匹的生理狀況，當有突發情況時馬上報告，而最後治療亦成功完成。

唐志杰現已回港並將成為準獸醫，他表示對做急症較為有興趣，雖然過程十分驚險，但成功救回動物後有很大的滿足感。熱愛動物的他，提到香港曾因疫情而大量人道毀滅倉鼠，並對該次事件感到非常傷心，但又無奈指基於公眾衞生考慮是無可避免。

讀心理學女生四度出外交流實習 參與漸凍人研究

而主修心理學的社會科學學士課程四年級生雷栩華，則透過交流和實習計劃，到多間海外大學交流，包括美國史丹福大學進行暑期交流，芝加哥大學做交流生、參與倫敦大學學院的暑期研究，而今年更透過港大心理學系的牛津大學交流獎學金，到當地修讀心理學及神經科學課程，目前正參與納菲爾德醫學院臨床神經科學教授Kevin Talbot帶領的漸凍人相關研究項目。

雷栩華期望，可藉海外流留的經驗，在畢業後繼續透過神經科學的研究，為心理及精神科疾病帶來更有效的療法。她又提到即將撰寫的畢業論文，將會圍繞如自閉、社會認知等方面的兒童發展問題。