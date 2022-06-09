疫苗通行證｜6.13擴至13類醫療處所　路向傷殘協會接10多宗求助

政府早前宣布將「疫苗通行證」擴展至醫管局專科門診診所、地區康健中心等13類醫療處所，屆時病人和照顧者均要打齊三針，才可進入處所使用服務。若有病人未能符合疫苗接種要求，則要到訪前48小時的核酸檢測陰性證明取代。



路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧今早（9日）在電台節目表示，收到10多宗求助個案，表示未能符合打針要求，做核酸檢測亦有困難，不知如何是好。她指，有部份身體條件不適合打針的人為能順利覆診，決定勉强打針，結果舊病復發。



▼5.31 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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嚴楚碧今日在港台節目《千禧年代》表示，覆診者若在每次覆診前去檢測中心檢測亦有不便，尤其對於嚴重殘疾人士而言，平時出街都有困難，而且部份檢測中心非四通八達。 這類人士需要陪診者陪同去做檢測，「同覆診的情況一樣咁覆雜」，加上萬一中心「出唔切報告就會無咗覆診機會。」她指，有些覆診者寧願將覆診延期，甚至寧願不去覆診。

她指，部份覆診者不能打針，「醫生又出唔到信（豁免證明）話打唔打到針」，可能打完針後，發現病人「受唔到」才會發出證明。曾有病人勉强打完針後，致舊病復發，醫生終肯發出證明，但證明亦僅有三個月豁免。

嚴楚碧指，。（洪嘉徽攝/ 資料圖片）

早前醫管局總行政經理劉家獻指，如果情況緊急會彈性處理，以救人為先。嚴楚碧表示，雖然聽完感覺「舒服啲」但問題是不知如何界定為酌情處理，「去到門口係咪真係畀我入？」形容為賭博性的舉動。她期望當局為這類覆診者著想，建議可用快測陰性代替核酸陰性結果，及加強豁免證明書的效用。