廉署控實力建業前執董及其妻子 涉隱瞞權益批出共1.1億元貸款
廉政公署今日（2日）表示，落案起訴上市公司實力建業集團有限公司前執行董事、其妻子及另一名人士，控告他們涉嫌串謀於該上市公司批出兩筆共逾7,000萬元的貸款期間，隱瞞執行董事妻子在借款方的權益，以詐騙香港聯合交易所有限公司及該上市公司。
另外，有關執行董事涉嫌在另一筆4,000萬元貸款中，隱瞞其妻在借款方的權益，另被控欺詐。三名被告已獲廉署准予保釋，將於下周二（7日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。
廉政公署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查。其中一名被告43歲袁志平於案發時是實力建業的執行董事，而其妻子則為桉泰國際信貸有限公司前董事及股東李立娟，另一名被告為桉泰前股東鄭伊芳。案發時期為2018年1月至2019年6月，當時實力建業與桉泰簽訂三份共逾1.1億元的貸款協議。
其中兩項控罪指，三名被告涉嫌串謀他人詐騙聯交所、實力建業及其董事會、股東及潛在投資者，不誠實地隱瞞李立娟在桉泰的權益，以及實力建業及桉泰之間的兩項貸款協議實為關連交易。
廉署指上述隱瞞行為導致實力建業在批出兩筆共逾7,000萬元的貸款予桉泰時，沒有按《上市規則》作適當披露，致使聯交所沒有查問該兩項貸款協議，或要求實力建業遵守相關《上市規則》作適當披露。
另外一項控罪指，袁志平涉嫌向實力建業及其董事會隱瞞李立娟在桉泰的權益，以及實力建業及桉泰之間的一項4,000萬貸款協議為關連交易，意圖詐騙而誘使實力建業在批出該筆貸款時，沒有遵守相關《上市規則》作適當披露。廉署調查顯示，袁志平及李立娟於案發期間結為夫婦，二人婚後涉嫌安排鄭伊芳代李立娟持有部份桉泰的股份，以隱瞞李立娟在桉泰的權益。
餘下一項控罪指，袁志平身為實力建業的董事，涉嫌就實力建業的事務，意圖欺騙該公司的成員或債權人，贊同發表可能是誤導或虛假的實力建業二○一八年年報。廉署調查發現，該份年報沒有披露任何關連交易。廉署又提醒上市公司董事及高級管理人員，必須遵守法規並恪守商業道德，以維護不同持份者的利益。