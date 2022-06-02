廉署控實力建業前執董及其妻子　涉隱瞞權益批出共1.1億元貸款

廉政公署今日（2日）表示，落案起訴上市公司實力建業集團有限公司前執行董事、其妻子及另一名人士，控告他們涉嫌串謀於該上市公司批出兩筆共逾7,000萬元的貸款期間，隱瞞執行董事妻子在借款方的權益，以詐騙香港聯合交易所有限公司及該上市公司。

另外，有關執行董事涉嫌在另一筆4,000萬元貸款中，隱瞞其妻在借款方的權益，另被控欺詐。三名被告已獲廉署准予保釋，將於下周二（7日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。



廉政公署落案起訴上市公司實力建業集團有限公司前執行董事及其妻子等三人，控告他們涉嫌串謀於該上市公司批出兩筆共逾7,000萬元的貸款期間，隱瞞執行董事妻子在借款方的權益。（資料圖片）

廉政公署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查。其中一名被告43歲袁志平於案發時是實力建業的執行董事，而其妻子則為桉泰國際信貸有限公司前董事及股東李立娟，另一名被告為桉泰前股東鄭伊芳。案發時期為2018年1月至2019年6月，當時實力建業與桉泰簽訂三份共逾1.1億元的貸款協議。

其中兩項控罪指，三名被告涉嫌串謀他人詐騙聯交所、實力建業及其董事會、股東及潛在投資者，不誠實地隱瞞李立娟在桉泰的權益，以及實力建業及桉泰之間的兩項貸款協議實為關連交易。

廉署指上述隱瞞行為導致實力建業在批出兩筆共逾7,000萬元的貸款予桉泰時，沒有按《上市規則》作適當披露，致使聯交所沒有查問該兩項貸款協議，或要求實力建業遵守相關《上市規則》作適當披露。

廉政公署落案起訴上市公司實力建業集團有限公司前執行董事及其妻子等三人，控告他們涉嫌串謀於該上市公司批出兩筆共逾7,000萬元的貸款期間，隱瞞執行董事妻子在借款方的權益。（資料圖片）

另外一項控罪指，袁志平涉嫌向實力建業及其董事會隱瞞李立娟在桉泰的權益，以及實力建業及桉泰之間的一項4,000萬貸款協議為關連交易，意圖詐騙而誘使實力建業在批出該筆貸款時，沒有遵守相關《上市規則》作適當披露。廉署調查顯示，袁志平及李立娟於案發期間結為夫婦，二人婚後涉嫌安排鄭伊芳代李立娟持有部份桉泰的股份，以隱瞞李立娟在桉泰的權益。

餘下一項控罪指，袁志平身為實力建業的董事，涉嫌就實力建業的事務，意圖欺騙該公司的成員或債權人，贊同發表可能是誤導或虛假的實力建業二○一八年年報。廉署調查發現，該份年報沒有披露任何關連交易。廉署又提醒上市公司董事及高級管理人員，必須遵守法規並恪守商業道德，以維護不同持份者的利益。