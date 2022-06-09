公務員學院｜林鄭冀退休後與後輩交流　候任院長：會考核服務心態

撰文：陳栢麟
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觀塘綜合發展項目暨公務員學院今日（9日）舉行動土典禮，主禮嘉賓行政長官林鄭月娥致辭時表示，成立公務員事務局是其夢想，強調加入公務員行列的人不應只追求安穩，而要有為市民服務的使命感。她又稱，期望於若干年後以退休公務員身份，回到學院與後輩交流管治心得。

候任公務員學院院長郭蔭庶獲委任後首次公開會見傳媒，他稱作為退休警務人員，有信心憑著經驗，為學院提供堅固基礎，又認為最重要是培訓公務員要有服務人群的心態，又指認同需要就此作出考核，惟細節不便透露。

觀塘綜合發展項目暨公務員學院舉行動土典禮 。（李澤彤攝）

行政長官林鄭月娥表示，她於政府工作42年，成立公務員學院是其夢想，期望於4、5年後，以退休公務員身份與後輩交流。她又提到，是次計劃以一地多用的發展概念，除了建設公務員學院，亦加入地區及社福設施，推動長幼共融，包括殘疾藝術家藝術廊、樂齡科技展覽等。

林鄭月娥︰加入公務員行列不應該只追求一份安穩工作

她續指，超過18萬名公務員的工作要發揮得好，團隊工作至為重要，而團隊各自為政一直為人垢病，直言加入公務員行列的人不應該只追求一份安穩的工作，而是為市民服務的使命感，公務員學院會為此提供針對性及具啟發性的培訓。

林鄭月娥稱，公務員工作要發揮得好，團隊工作至為重要。（李澤彤攝）

郭蔭庶指有信心憑著經驗　為學院提供堅固基礎

候任公務員學院院長郭蔭庶將於下月正式上任，他表示今日仍是以退休人士待業的身份出席活動，對於學院的安排，他表示，將會舉行程序嚴謹的公開招聘，「廣納四方之士」，強調相關工作責任重大，除了知識、技術的培訓，強調「服務人群的心態最重要。」

至於如何培訓公務員的服務心態，他僅回應指，細節不便透露太多，但認同需要考核、要有標準，但如何做到公平則要再研究，又指「（公務員）不是商業行為，不是交易，任何情況都要保障，包含犧牲。」而作為退休警務人員，有信心憑著經驗，為學院提供堅固基礎，希望社會各界人士給予支持。

郭蔭庶表示有信心憑著於警務處人員的經驗，能為學院提供堅固基礎。（李澤彤攝）

觀塘綜合發展項目暨公務員學院預期2026年年底分階段完工，以一地多用形式，除了公務員學院外，亦加入殘疾藝術家藝術廊、樂齡科技展覽中心、地區康健中心及專業護理人員培訓學院的社區設施，亦會原址重置巴士總站及小巴站、興建有蓋通道通往地鐵站等。

而公務員學院培訓將分四大範疇，包括國家事務和基本法、領導才能發展、創新及科技應用、國際協作，並由公務員培訓諮詢委員會為當局及學院提供意見。

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