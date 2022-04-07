公務員培訓開支按年增2880萬　公務員學院課程本年預算7180萬

政府每年都舉辦各項課程培訓公務員，但2021至22年度不少課程因疫情而要延期或取消。政府向立法會特別財委會提供文件，指2022至23年度的相關撥款，較前一年度增加2,880萬元。



特首林鄭月娥去年視察新公務員學院選址。（政府新聞處）

疫情關係，政府過去兩個年度都取消所有內地培訓課程、考察團及交流活動，而部份本港課程亦改為網上形式進行，而《公務員易學網》則提供大量相關學習資源。2022年該網閱覽次數預計達630萬次，較3年前增加33%。

公務員學院在2021年12月成立，政府指2022至23年度舉辦各項課程的整體預算開支為7,180萬元，但實際仍要視乎疫情的影響。

兩年兩萬人參與憲法、國家安全等相關培訓

為加強公務員認識《憲法》、《基本法》、特區憲制秩序、《香港國安法》以及國家安全等內容，政府過去兩個年度共舉辦約190項培訓課程和專題講座，受訓人數約2.01萬人。而公務員學成立後，會進一步加強相關培訓，所有新入職公務員需要在指定時間內完成基礎培訓課程，另中高級公務員在晉升時，亦會安排到內地參加國家事務研習課程。

政府正籌備2022至23年度公務員交流計劃，將會擴大至大灣區城市。政府指，由於「掛職」一詞在內地有特定意思，因此有關計劃命名為「公務員交流計劃」。

此外，過去兩個年度，政府每年約有6.2萬名公務員參與有關創科的培訓，課程開支每年約2,500萬元。培訓內容則包括建築信息模型技術、機械人技術應用、人工智能、大數據科學分析等。