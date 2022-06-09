張竹君：兩宗個案第五波內二次感染　900多人前四波曾確診再中招

本港第五波疫情持續多個月，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（9日）表示，發現有兩宗個案在今年2月底曾感染，相隔三個月後、至5月又感染，其中一宗29歲男患者經全基因分析確定是二次感染；另一宗26歲女患者為與一感染群組相關，亦相信是重覆感染。



張又表示，統計一至四波曾感染人士，當中有900多宗在第五波亦有感染。以第一至四波約1.2萬人確診數字計算，即約有7.5%在頭四波疫情曾染疫的人士、於今年第五波爆發時再度感染。



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兩宗第五波內二次感染個案 29歲男基因分析證再中招

張竹君表示，留意到第五波亦有兩宗二次感染個案，其中一宗患者為29歲男子，他去年7月已接種兩劑復必泰疫苗，至今年2月28日確診，當時CT值約17、18，他在確診剛過三個月後、5月29日再次確診，其CT值約27、28，其全基因分析顯示兩次感染都是BA.2.2病毒株，但兩者有6個SMP（單核苷酸多態性）分別，並非同一株，確定是二次感染。

26歲女二月底中招 五月涉及群組再染疫

她又指另一宗為一名26歲女子，她因醫療問題未有接種疫苗，她在2月底經快速測試陽性，但無做基因分析，至5月30日經核酸檢測陽性，CT值約20至22，由於她和一個感染群組相關，該群組是BA.2.2群組，似是重覆感染。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

張竹君：兩宗二次感染屬少數

張竹君說，該兩個案最近並無外遊，現時第五波已知感染人數已逾120萬人次，但至今只找到兩宗二次感染個案，「呢兩個個案係少數」。她亦稱現時文獻未有記載再次感染BA.4或BA.5人士與其他Omicron感染情況有何大分別，會再留意世衞及其他相關報告。

第一至四波中招人士 900多人第五波再確診

至於過去在第一至四波曾經染疫的人士之中，張竹君指留意到有900多宗在第五波亦有重覆感染，但第一至四波主要是原始感染病毒，即Alpha及Delta等，第五波則主要是Omicron。以前四波1.2萬人中招計算，預料有7.5%前四波疫染者在第五波中招。

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