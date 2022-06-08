強制檢測︱增46處　涉11食肆包括旺角一日三餐、花園餐廳

本港確診數字連日徘佪約500宗高位，食物及衞生局今晚（8日）公布強制檢測公告，有46個指明地方上榜，除35幢住宅大廈外，有11間食肆亦上榜，包括兩名確診Omicron分支BA.2.12.1病毒株患者，在6月1日同時段曾光顧過的太古城中心阿詩瑪雲南風味軒，而前立法會議員譚文豪有份合夥開業的旺角茶餐廳一日三餐及旺角花園餐廳等亦榜上有名，6月1日早上8時半至9時半在場人士，也要在明日或後日（8日或9日）前往進行核酸檢測。



另外，候任行政長官李家超居住的屋苑何文田帝庭園亦有大廈上榜，上榜大廈為帝庭園6座，與李住址並非同一座；其他大廈包括有一家四口染BA.2.12.1的柴灣道33號香島5座，以及鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座和天后站上蓋栢景臺1座等。



▼6月8日強制檢測名單▼



阿詩瑪雲南風味軒上榜 康怡大快活及上海姥姥納強檢

根據強檢名單，共11間食肆上榜，包括今日公布有兩名確診BA.2.12.1病毒株患者曾到過的太古城中心阿詩瑪雲南風味軒，同區鰂魚涌內亦有多間食肆上榜，包括康怡廣場北座的大快活及上海姥姥；筲箕灣東大街再有食肆上榜，為金來大廈地下佳樂冰室。

▼6月8日 太古城中心阿詩瑪雲南風味軒疑爆疫▼



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旺角一日三餐、花園餐廳等需強檢

旺角亦有多間食肆需要強檢，當中包括位於旺角通菜街2Q至2Z號鴻輝大廈地下7號鋪的一日三餐，該食肆由前立法會議員譚文豪，與其公民黨黨友林瑞華合夥開設的茶餐廳。另外還有位於旺角豉油街104號鴻都大廈東翼1樓、以平價鐵板扒餐聞名的花園餐廳，以及旺角朗豪坊4A樓6號鋪鮨之。

▼「一日三餐」2020年12月9日開幕當日情況▼



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何文田及粉嶺各兩間食肆上榜

疑有BA.2.12.1傳播鏈的何文田及粉嶺亦各有兩間食肆上榜，包括何文田廣場翠河餐廳以及「你好！茶飯」，以及粉嶺皇后山商場八月．茶室及逸峯廣場新明苑宴會廳。

▼6月8日部份強檢大廈▼



36幢大廈上榜 包括何文田帝庭園6座

另有36幢大廈為住宅大廈，曾在6月2日至6月8日在有關住所大廈逗留超過兩小時的人，均需做檢測，而當中不乏中產住所及豪宅，其中候任特首李家超住所何文田帝庭園亦有大廈上榜，上榜座數為6座，與李居所屬不同座數。

其餘上榜豪宅包括何文田 One Homantin 1座、太古城廬山閣、將軍澳蔚藍灣畔6座、筲箕灣香島5座、均涉及BA.2.12.1患者；紅磡海逸豪園9座及大角咀維港灣7座也上榜。

至於公屋及居屋方面，則有將軍澳廣明苑廣瑞閣及廣新閣、天水圍天慈邨慈屏樓、元朗洪福邨洪樂樓及觀塘順天邨天柱樓等。

多個流動採樣站因應紅雨延長服務

當局表示，所有在指定時間內，曾到訪以上地點的人士，須於6月9日或10日接受強制檢測。因應天文台今日發出紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站今日暫時關閉，進行強制檢測的期限將會延長一天，位於柴灣興華（二）邨的流動採樣站會延長服務日期至6月9日，位於深井碧堤半島、洪水橋洪福邨及愉景灣消防局側空地的流動採樣站會延長服務日期至6月10日。

▼6月9日流動採樣站▼



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當局亦指，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告接受核酸檢測，不能使用快速抗原測試代替，以符合公告要求。