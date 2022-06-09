童樂居虐兒案｜46歲女照顧員認罪　曾扯2歲男童頭髮及拖他的頭

香港保護兒童會轄下童樂居爆員工涉虐待兒童案，其中10名被告今(9日)在九龍城法院再提訊，並首次有被告認罪。一名46歲女高級兒童照顧員承認虐待在中心內寄住的2歲男童，包括曾扯他的頭髮及推他的頭向牆。裁判官把她的案件押後至6月22日，以候其背景及社會服務令報告，其他9名被告則押後至7及8月再提訊。



認罪的女被告香詠珊，46歲，承認去年11月30日，及12月17日，襲擊居於旺角童樂居的男童B。

男童B因家人無法照顧而被帶到童樂居

控方案情指，涉案的「童樂居」是收容初生至3歲未有家人照顧的幼童。涉案的男童B案發時2歲，因雙親無法照顧他而被交到童樂居暫住。

警方調查發現407宗事件

認罪的女被告自1996年已開始從事照顧兒童的工作，並有上相關課程，並於1999年起為登記兒童照顧員，童樂居亦規定不能對居於該處的兒童施行體罰。去年12月，有居於童樂居附近的居民見到有居於該處的兒童疑受到虐待，警方撿取了相關的閉路電視片段後，發現407兒童疑受虐事件。

被告曾扯男童B頭髮及推他的頭

其中兩宗與女被告有關，包括在去年11月30日，有小童在看電視時，男童B用手抱著另一名兒童的臉，被告即走近他，用右手扯男童B的頭髮，左手則拉男童的頭，男童當時有喊及向後跌，被告仍有拉他的腿。

另一次事件發生於去年12月17日，男童B與7名小童廁所附近時，拿著衣服的被告用褲丟向一名孩子，然後有推男童B的頭向牆，男童B之後有用手掩著頭。

被告稱因本案而患上焦慮抑鬱症

辯方律師求情時指，兩次事件中，被告只是想制止男童B捉著另一孩子的臉，及想他集中精神上廁所，她已深感後悔並承認鹵莽，願意向男童道歉和賠償。被告因本案亦患上創傷後遺症及焦慮抑鬱症。

另9被告7及8月再提訊

同樣於今日提訊的9名被告繼續毋須答辯，她們包括：李慧雯（24歲）、謝綉蔚（25歲）、張惠燕（29歲）、李佩貞（32歲）、林美寶（56歲）、陳靄盈（23歲）、周翠英（45歲）、傅悅朗（25歲）、劉露琪（24歲）。除林美寶押後至7月8日再訊外，其餘8人將於8月4日再訊。

案件編號：KCCC 88,238,285,350,597,649,1365/2022