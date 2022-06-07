童樂居被扣撥款　狄志遠倡定期審視機構財政報告　以免轉嫁兒童

社署昨（7日）表示，「童樂居」嚴重違反服務質素標準有關保護服務使用者免受侵犯的要求，基於多名兒童被安排入住醫院檢查，期間沒有為他們提供所需住宿服務，決定扣減180多萬元的撥款。社福界立法會議員狄志遠今早（7日）在電台節目表示，社署做法罕見，相信是懲罰性的安排，對機構亦有阻嚇作用，不過，他指與此同時社署亦需要定期審視機構財政報告，以免機構藉此減少資源，變相懲罰兒童。



▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



狄志遠今日出席港台節目《千禧年代》表示，社署扣減撥款做法罕見，過往沒有先例。他認為社署以「童樂居」沒有為兒童提供所需住宿服務爲由而扣錢的説法牽强，相信此舉是為懲罰該機構發生的虐兒事件。他建議政府應設立一套懲罰措施，清楚列明罰則。

狄志遠表示，社署做法罕見，相信是懲罰性的安排，對機構亦有阻嚇作用。（梁鵬威攝/ 資料圖片）

相信扣錢會對機構產生阻嚇作用

狄相信扣錢亦對機構產生阻嚇作用，「公眾睇在眼內，對機構嚟講係壓力」。他又提議社署應密切監察機構的安排，包括定期審視機構的財政報告，以免機構以扣錢為由，減少舉辦活動及削減人手，變相懲罰兒童。

▼1.26 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼

