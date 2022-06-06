01獨家｜保護兒童會因「童樂居」虐兒案　遭社署扣減逾180萬撥款

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒案，時任總幹事蔡蘇淑賢於其後請辭。社會福利署今日（6日）回覆《香港01》指，決定因而扣減香港保護兒童會的撥款，涉及金額約港幣180多萬。

以2020/21年度計算，該機構獲社署資助逾8,800萬元，換言之，今次扣減的180萬元佔約2%。



▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



社署表示，如有任何受資助的非政府機構未能按有關規定達至合理的服務表現水平，署方可考慮終止或扣減撥款，而香港保護兒童會轄下的「童樂居」屬社署津助的住宿幼兒中心，在去年12月發生虐兒事件，嚴重違反服務質素標準有關保護服務使用者免受侵犯的要求。

無為入院兒童提供住宿服務 遂扣減撥款

基於多名兒童被安排入住醫院接受檢查，期間「童樂居」沒有為他們提供所需的住宿服務，因此社署決定扣減香港保護兒童會的撥款，涉及金額約港幣180多萬。

業界：扣減撥款「象徵意義大」 較關注檢討報告及後續改善

社總外務副會長張志偉指相關扣減整筆撥款的做法少見，坦言入行多年甚少聽聞，若以2020/21年度，該會獲社署資助逾8,800萬元推算，扣減180多萬佔機構開支約2%，而扣減只屬一次性的話，相信對該會不會有很大影響，但實際影響要再視乎該會是否有儲備、童樂居多番換人後的薪酬架構等。

不過，他指出，童樂居的虐兒事件嚴重，形容扣減撥款「象徵意義大」，惟事件反映院舍的管理有大問題，比起扣減撥款，業界較關注童樂居的檢討報告及後續改善。

張志偉指相關扣減整筆撥款的做法少見。（資料圖片）

▼1.26 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



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檢討報告直指前線有粗暴管理文化 管理層監管不力

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底發生虐兒事件，多名職員被捕，累計逾20多名兒童受害。該會執行委員會稱十分重視「童樂居事件」，成立獨立檢討委員會，全面審視事件及機構管理與運作。

獨立報告其後直指「童樂居」存三大問題，前線有粗暴管理文化，管理層監管不力，以及高流失率致工作沉重。檢討委員會主席黃嘉純指，雖然粗魯對待與虐待僅一線之差，但閉路電視片段經常見到涉嫌虐兒行為，然而沒有一名會見人士指見過虐兒，以往投訴個案亦無法追查：「最遺憾係，同事間沒有互相提點，變成粗暴文化。」他又指，管理層理應知悉卻沒加以制止，釀成今次不幸事件。

「童樂居」爆出虐兒案，時任總幹事蔡蘇淑賢請辭，該會近日已任命署任數月的周舜宜為總幹事。

▼1.7 社會福利署進駐「童樂居」▼

