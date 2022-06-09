確診大廈︱急增345幢　涉半山壹號、維壹等　沙田區最多

今日（9日）確診大廈名單新增345幢大廈新入榜，較昨日的131幢大幅增加，當中沙田區有33幢新上榜成全港最多，而港島的中西區及東區分別新增31及32幢大廈緊隨其後，九龍城區亦有31幢大廈上榜。新增大廈中亦包括不少私人住宅，包括維壹、聯邦花園維也納閣、半山壹號及香島5座等。



衞生署衞生防謢中心今日更新確診大廈名單，總共新增345幢大廈，較昨日的131幢大幅增加，當中沙田區新增33幢大廈佔全港最多，當中包括名城1期1座與11座及3期5座、曉峯灣畔5座及河畔花園D座。

6月9日新增確診大廈名單



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至於港島區方面，中西區與東區分別新增31及32幢大廈，包括中西區的維壹、聯邦花園維也納閣，以及有多宗懷疑變種病毒個案的香島5座亦於今日上榜。九龍區則由九龍城區新增31幢，包括半山壹號21號與28號及半島豪庭1座與2座等。

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