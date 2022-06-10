消費券｜平台轉會戰爆發　八達通增儲印花功能　Payme推現金回贈

【消費券第二期/PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】消費券2022第二階段的儲值支付工具營辦商增至六間，第二期$5,000消費券有傳將於7至8月間向合資格市民派發，但支付平台「轉會前哨戰」戰幔已掀起，不同平台紛紛推出回贈優惠，或提升App功能應戰，圖吸引消費者在消費券2022第二階段轉會。



當中，八達通新近推出「好賞嘟」功能，讓消費者儲商戶印花賺優惠、WeChat Pay HK亦提升儲印花功能；多間支付平台的優惠涉及7-11便利店、UNIQLO、大家樂、麥當榜、京東網、酒店Staycation等。當中最觸目為Tap & Go的MIRROR演唱會抽獎。下文將詳盡講解最新優惠。



Payme聯7-11推回贈 買$20回$6 每人限兩次

滙豐旗下的PayMe為新加入的支付平台之一。最近的動作頻繁，除了聘請人氣偶像姜濤為代言人，拍攝「姜の轉 」廣告，以吸引市民轉會外，亦與連鎖便利店7-11，及日本服裝品牌UNIQLO合作推出優惠。PayMe亦宣布，將會推出總值4,000萬獎賞，包括戶消費折扣券、電動車和其他熱門電子產品大抽獎。

1. 即日起至6月14日，在7-11便利店買滿20元，以PayMe付款，便可獲得6元回贈。每名用戶在推廣期內，最多可享用兩次優惠。



2. 即日起至6月26日，在UNIQLO門市或網店買滿100元，以PayMe付款，便可獲10元優惠券，下次在UNIQLO買滿50元便可使用。該券的使用期限為7月17日，每名用戶最多獲贈2張。



BoC Pay最新推大家樂20元回贈優惠

中銀香港旗下的Boc Pay亦是新加入的支付平台之一。目前，新用戶可獲68元迎新獎賞，現有用戶每成功推薦一人，則可獲20元獎賞。此外，以BoC Pay消費及繳費亦可賺取積分，每250分則可換作1元，指定節日更低至200分換1元。積分亦可兌換電子禮券，包括百佳及屈臣氏50元或100元券。

BoC Pay亦與多個商戶合作推出優惠，其中最新為大家樂優惠，由即日起至6月30日，在大家樂單一消費滿50元，可獲5元現金回贈，最多可享有4次優惠，即合共20元回贈。

BoC Pay優惠詳情︰按此

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八達通「好賞嘟」功能登場 已加入商戶包括譚仔、三哥

八達通為去年最多市民選用領取消費券的支付平台，最近其App亦推出「好賞嘟」的儲印花功能，讓商戶透過該功能向市民提供優惠或獎賞，目前已加入的商戶包括大家樂、譚仔、三哥、聖安娜餅屋等。現時，市民登記「好賞嘟」及加入譚仔三哥後，到該店吃米線，並以登記的八達通付款，單次消費滿30元，即送5元現金券，可留待下次使用。

此外，八達通亦與網購平台合作，由即日起至6月20日，以八達通Mastercard，在京東網購付款，除享有免運費外，消費滿199元人民幣即減10元人民幣。其中，於6月15至18日期間，消費滿299元更可即減20元人民幣。

AlipayHK可領麥當勞$10電子券

第二多市民選用的AlipayHK，最近亦推出「品牌Channel」功能，就如Facebook及Instagram專頁，用戶按進頁面後，可領取各商戶的優惠券，亦可關注心儀的商戶，以即時收到優惠訊息。其中，由即日起至6月26日，用戶於麥當勞門店掃描AlipayHK的二維碼，即可領取5元電子禮券，每人最多可領2張共10元；用戶單一消費滿40元便可使用。

此外，由即日起至8月31日，到南記粉麵、金記冰室、百份百餐廳、雲桂香米線專門店、爭鮮迴轉壽司等餐廳，付款前先掃瞄AlipayHK的二維碼，即可獲得10元優惠券，消費滿100元可使用，每名用戶只可領取一次。

WeChat Pay HK邀陶大宇代言 儲印花功能升級

WeChat Pay HK日前邀請當紅演員陶大宇抗衡人氣組合MIRROR，獻唱「消費券加碼賞」宣傳曲，並大騷其招牌動作。早前亦與港鐵合作提供「端午節一日限定賞」，以其「乘車碼」搭港鐵，即享3個電子印花，可換取5元港鐵電子現金券。

此外由上月起，WeChat Pay HK的「狂賞印」功能，已升級為「每月狂賞印」，每次成功完成消費或過數，可獲得1個印花，每月通過基礎任務，最多可獲得共10個印花，以換取獎賞。

HKT用戶以Tap & Go領消費券 可抽MIRROR演唱會門票

Tap & Go最近亦一直推出優惠，例如HKT現有客戶，包括1O1O、csl、網上行或Like 1OO、Now TV、Eye、HKT家居電話等，若已成功登記用Tap & Go領取消費券，可獲得1次MIRROR演唱會抽獎機會，6月6日至6月19日便可登記抽獎，6月24日將公布抽獎結果。

此外，Tap & Go眾多優惠亦包括酒店Staycation，由即日起至6月30日，以Tap & Go內的銀聯卡，於金怡網站訂購指定住宿連餐飲套餐，包括香港四季酒店、香港美利酒店、香港君悅酒店，可享減免800元的優惠。

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Tap & Go優惠詳情︰按此

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

