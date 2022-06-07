消費券｜麥當勞登陸AlipayHK派$10禮券　WeChat Pay︰繼續派優惠

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / AlipayHK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請／優惠】政府早前公布，第二輪消費券將於暑假派發，各大營辦商近日亦陸續推出新招吸客。 其中，AlipayHK與麥當勞共同公布合作，將進駐AlipayHK新推出的「品牌Channel」，用戶只須進入專頁便可取得5元優惠券兩張。



WeChat Pay亦公布，由消費券派發的4月7日起，截至本周日，總交易金額較去年消費券派發同期增長60%，並預告將為用戶提供更多優惠獎賞。



支付寶港澳台總經理李詠詩（右）及香港麥當勞行政總裁黎韋詩（左）聯合宣布，即日起麥當勞正式進駐AlipayHK「品牌Channel」。（AlipayHK提供）

麥當勞首次在支付平台開專頁

AlipayHK早前推出「品牌Channel」的專頁功能，為商戶提供營銷渠道，用戶亦可更方便取得優惠券，於短短3週內，已有50個品牌進駐。AlipayHK與麥當勞聯合宣布，即日起正式進駐「品牌Channel」，成為首間快餐品牌加入，亦是麥當勞首次在支付平台開設專屬專頁，將推出多重專屬優惠，總值高達160元。

進入專頁即可取10元優惠券

用戶由即日起至6月26日，於麥當勞門店掃描宣傳單張的二維碼，進入麥當勞「品牌Channel」，即可領取5元電子禮券，每人最多可領2張；用戶單一消費滿40元便可使用。

至於全新AlipayHK用戶，更可獲50元麥當勞迎新獎賞；而成功申請Q Credit Card的新用戶，亦可領取高達800元的新人獎賞，當中包括港幣100元麥當勞禮券。

WeChat Pay︰消費券派發後交易額較去年同期增60%

WeChat Pay HK表示，隨著本地疫情緩和，飲食業及零售業陸續復甦，加上新一輪消費券計劃派發在即，消費需求因受刺激持續上升。由4月7日消費券派發起，截至本周日，總交易金額較去年消費券派發同期（2021年8月1日至9月30日）增長60%。其中，增幅最明顯的零售類別，尤其超市便利店、服飾及電子產品，交易筆數增長約160%。

此外，WeChat Pay HK趁端午節推出一日限定賞，當日使用「乘車碼」搭港鐵，即可獲得三個電子印花，以換領5元電子現金券。WeChat Pay HK表示，活動反應熱烈，當日「乘車碼」的交易量激增逾3倍。

WeChat Pay︰繼續提供更多優惠獎賞

WeChat Pay HK 又指，截至今年 4月底，WeChat Pay HK 註冊用戶已突破500萬，覆蓋全港15萬間香港本地商戶，包括用於乘搭港鐵、網購等，亦加入更多生活繳費，如物業管理費。目前正積極商討各項第二階段消費券的細節安排，務求為消費者繼續提供更多優惠獎賞。