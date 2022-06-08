消費券｜政府稱八達通不受法律限制3000元　專家︰唔修例無辦法改

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請 / 優惠】首階段5,000元消費券於四月已派發，惟八達通須分兩次發放，首4,000元花光後，才可領取最後的1,000元，引來不少用戶批評擾民。政府今日（8日）試圖置身事外，指消費券的資金源自於政府，不存在任何洗黑錢的風險，亦不受法律規定的3,000元限制，更稱已向八達通反映須改善服務。



不過，資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為，若法例規定的儲值上限不提升，當消費券計劃完結後，若卡內的金額超出3,000元，則可能觸犯法例，直言「唔修例根本冇辦法改。」八達通則回應《香港01》指，現正審視相關的法規要求，須投放時間作系統更新和測試。



MIRROR成員陳卓賢為八達通的代言人。（八達通圖片）

財庫局︰八達通消費券不受法律限制 不存在洗黑錢風險

財庫局今日回應議員質詢時，表示法例確實規定，非實名認證的支付工具，儲值上限為3,000元，但當局又指，消費券的資金源自政府，金管局已告知支付工具持牌人，消費券並不受此限，更強調八達通未有上調限額，並非受法例或監管要求所限。

財庫局亦表示，消費券明顯不存在任何洗錢及恐怖分子資金籌集風險，金管局亦告知持牌人，消費券的金額並不計入上述3,000元儲值限額內。財庫局更稱，知悉市民此有意見，已向八達通反映，讓他們可因應「商業、技術和其他運營方面的考慮，並在符合法例的要求下持續改善服務。」

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政府四月曾表示︰提升上限將為市民帶來風險

不過，記者翻查四月初的報道，政府的說法似乎存在前後矛盾，當時財政預算案及稅務政策組主任王學玲，便替八達通解釋提升3,000元上限的實際難度，直言市民遺失八達通卡後的風險更高，更指「八達通唔係設計出嚟派消費券。」

王當時更透露，八達通更新及測試系統，涉及連結的商戶及領券的地點，需時甚長，並稱去年八達通提升至3,000元上限，處理時間須逾一年。

方保僑︰消費券計劃完結後可能觸犯法例

資訊科技商會榮譽會長方保僑則持相反意見，若法例規定的儲值上限不提升，當消費券計劃完結後，若非實名八達通卡內的金額超出3,000元，難以分辨消費券及一般儲值額，則可能觸犯法例，直言「唔修例根本冇辦法改。」

方亦指，縱使政府願意修例，亦需耗費一段時間，同時AlipayHK等支付工具的儲值上限亦一同提升。他認為，雖然市民登記消費券時，已提供八達通卡的號碼，但遺失後仍有一定風險，打開App需要密碼解鎖，相對較為安全。

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料八達通提升至5000元亦可能涉及改系統

方保僑亦相信，八達通技術上能提升至5,000元，但由於每日的交易量龐大，估計測試及更改系統需時。「四百萬人用三千蚊，同四百萬人用五千蚊，個金額都爭好遠，可能多咗個零就要改系統。」

但方認為，目前新加入的BoC Pay及Payme，主要目標為八達通的客源，指八達通若能趕及在轉會前，公布提升上限至5,000元，相信用戶願意繼續留下來，或能守得住去年約七成的選用率。

八達通︰須投放時間作系統更新和測試

八達通今日則回應《香港01》指，現正審視相關的法規要求，同時從市民的期望、實際操作以及安全性等作多方面考量。八達通又指，由於八達通已連結15萬個零售和交通支付點，為確保提升儲值限額過程順暢且不影響市民日常出行，亦須投放時間作系統更新和測試。