海關公布一款兒童推車不安全　有機會夾傷手指　禁止商戶繼續出售

香港海關今日（10日）公布一款不安全兒童推車，有兒童手指被夾的潛在危險，提醒家長應立即停止使用。海關已搜查涉案的兒童產品零售商，並發出禁制通知書，禁止繼續出售該款兒童推車，海關其後派員到全港多區巡查，暫未發現其他地點出售同款兒童推車，但海關亦提醒商戶如有出售，應立即下架。



海關稱接獲轉介 測試證一款兒童推車有機會夾傷兒童

香港海關表示，早前接獲機構轉介，指市面上有懷疑不安全的兒童推車出售。海關派員到各區巡查，並購該款兒童推車作安全測試，測試結果顯示該款兒童推車的夾縫位置可能會夾傷兒童的手指。而該款兒童推車亦未能符合《玩具及兒童產品安全條例》規定的安全標準，以及未附有上述條例所規定的雙語警告標籤。

海關其後搜查涉案的兒童產品零售商，並同時發出禁制通知書，禁止繼續出售該款兒童推車。海關亦派員到全港各區進行巡查，暫時未有再發現該款兒童推車在其他地點出售。目前調查仍在進行中。

香港海關指，這款不安全兒童推車的夾縫有機會夾到兒童手指。（政府新聞處）

購買及使用兒童推車要留意標籤 檢查是否穩妥

海關提醒市民，購買及使用兒童推車時，應注意標籤上顯示的合適使用年齡和體重建議，完成安裝兒童推車後，應檢查產品是否穩妥，檢查兒童推車的結構，如表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等。如發現兒童推車有破損或不穩固的情況，市民應立即停止使用。

按現行條例規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法，違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁一年，其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。如市民有懷疑不安全玩具或兒童產品的資料，可致電海關24小時熱線 2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。