政府刊憲要求食肆要開啟及保養通風系統　違者罰晚市停堂食14日

本港近日屢有食肆及酒吧群組爆發疫情，有處所更被發現通風系統欠佳。政府按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）向餐飲業務發出最新指示，規定餐飲處負責人今日（6日）起須在其處所開放營業時間適當地開啟、運作、保養及維修其與新鮮空氣供應量相關的通風系統，違例者將被罰晚市「停賽」，每枱人數上限亦將縮至二人，為期14天。



▼6月2日 中環酒吧LinQ爆疫▼



食環署：執法部門嚴厲執法

食環署在其網站表示，如有違反上述規定及限制，有關處所須採取減低傳播風險的相應措施，即是由翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於二人，為期14天。

根據現行規定，食肆通風系統需做到每小時有6次換氣量。食環署稱署方及餐飲處所換氣量工作小組已多次勸喻及提醒，亦作出技術指引，如有需要，餐飲處所負責人應尋求專業人士協助；業界及市民有責任自律，否則執法部門便須嚴厲執法，並強烈敦促餐飲處所負責人切勿以身試法。

▼6月8日 太古城中心阿詩瑪雲南風味軒疑爆疫▼



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黃家和：近期有食肆爆發群組被揭通風況不理想

餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界協會有收到相關信息，並指過往一直有類似規定，亦曾有食肆因違反規定而被檢控，但近期有食肆爆發群組，被揭通風況不理想，故當局可能再提醒食肆要開啟通風設備，以符合規定。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑則表示，小組檢視過往一些酒吧群組環境情況，發現有一些個案存在一籃子問題，不但通風情況不理想，其處所容納人數等亦不符合規定，有些人甚至在酒吧內跳舞等，導致有爆發，故相信今次刊憲是要提醒食肆應自律開足通風系統，有問題時亦應即時維修。