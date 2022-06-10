106宗學校呈報　涉荃灣心怡天地幼稚園4師生　林文燦英小兩班停課

新冠疫情持續，衞生防護中心今日（10日）公布，收到106宗學校呈報個案，涉及93間學校的84名學生及22名教職員。其中，土瓜灣保良局林文燦英文小學、北角蘇淅小學國際部、荃灣心怡天地幼稚園、灣仔白普利小學，有爆發的班別須停課。



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，收到共106宗關學校的確診個案，涉93間學校，當中有84名患者為學生，14個來自幼稚園、40位是小學生、29人是中學生以及1位特殊學校學生；亦有22名患者為教職員。

32間學校有2宗或以上個案 大部份為散發個案

張指，其中32間學校有2宗或以上個案，大部份為散發個案，來自不同班級，認為與社區的活躍個案有關。

林文燦英文小學增3學生確診 4校共5班別須停課

至於確診學校方面，張特別提到以下數間學校，並建議爆疫的班別停止面授課堂︰

1. 土瓜灣保良局林文燦英文小學︰6A班增1名老師、3名學生確診。4B班另有3名學生確診。



2. 北角蘇淅小學國際部︰P5R班再多一名教師確診。



3. 荃灣心怡天地幼稚園︰PN31早班共有13名學生上課。當中有2名教師、2名學生確診，暫停上課一周。



4. 灣仔白普利小學︰5S班有2名學生、1名教師確診，建議停課一周。

