疫情｜增672宗　添11宗BA.2.12.1個案　居何文田豪宅10歲童中招

本港今（10日）新增672宗確診，單日確診數字連續第二日衝破600大關，其中經核實的快速測試呈報個案共有381宗，另新增11宗懷疑BA.2.12.1變種病毒株個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，其中四宗BA.2.12.1個案或與之前個案有關，包括一名居於何文田豪宅「ONE HOMANTIN」的10歲男童，以及居於太古城翠湖台鄱陽閣的40歲男住戶。其餘個案則分布於將軍澳、屯門等地區。張竹君說，社區或有蔓延，但暫時變種病毒病徵分別不大，未見嚴重或死亡個案，重申打齊針可有效防止重症及死亡。



一名居於何文田「ONE HOMANTIN」的10歲男童，懷疑感染BA.2.12.1個案。（資料圖片）

將軍澳和明苑和暉閣老夫婦染疫 大廈早前有個案

本港新增672宗新冠確診個案，包括291宗經核酸檢測陽性，以及381宗已核實的快速抗原測試陽性個案，並無新增死亡個案，累計死亡個案維持9,177宗。新增的672宗確診個案中，當中包括59宗輸入個案。

當局為部份個案作全基因分析，今日新增11宗懷疑BA.2.12.1變種病毒株個案，至今累計錄得118宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中四宗或與之前個案有關，其中一名居於何文田豪宅「ONE HOMANTIN」的10歲男童，其家人早前確診；另一名居於太古城翠湖台鄱陽閣、經家居檢疫確診的40歲男子，其家人早前亦染疫。另外兩宗個案涉及居於將軍澳和明苑和暉閣的一對夫婦（男：84歲、女：86歲），其大廈早前被納入強檢名單，但與早前確診個案居於不同層數及不同座向單位。

何文田邨適文樓女患者基因排序與之前患者不同

其餘BA.2.12.1個案，則涉及居於將軍澳維景灣畔12座的49歲男子、居於屯門青山公路恆順園的一家三口、屯門中心大廈47歲男住戶、灣仔駱克道高華大廈33歲女子，則暫未找到流行病學關連；何文田邨適文樓68歲女子於大廈圍封強檢期間驗到確診，但基因排序與大廈其他確診不同。

BA.2.12.1個案擴散 張竹君︰社區有一定蔓延

被問到本港再增11宗變種病毒，是否社區廣泛傳播，張竹君指，見到涉及個案由早前分布於太古城及灣仔一帶，及至現時遍及屯門、上水、沙田、火炭、將軍澳、何文田、灣仔等區。她指，小部份個案與之前個案相關，部份則與染疫家人有關。她又提到，社區或有蔓延，不同地區或有個案，但暫時變種病毒病徵分別不大，未見嚴重或死亡個案。她強調打齊疫苗，可有效防止重症及死亡。

港大研究發現，本地病毒即時有效繁殖率已增至1.7。被問到疫情走勢，張則表示，近日個案增至600至700宗，相對早一至兩星期增加，另強檢、污水及港大即時有效繁殖率等數據亦見上升，當局會監察醫管局報告入院率、死亡率、嚴重個案呈報，及對醫療設施負擔。

她又提到，因人流增多，已預視個案於社區有一定蔓延，會調查會否有聚集性群組，包括餐廳及酒吧等。另會要求其停業及消毒。另學校要嚴加防範，包括師生需繼續每日快速測試，可有效防止學校出現大型爆發。她又指，Omicron傳播力高，倘出現兩宗以上個案會要求學校停課，希望可減緩升幅。

（《香港01》製圖）

▼6月8日 曾有BA.2.12.1患者到訪食肆如常營業▼

