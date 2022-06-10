三區污水陽性　涉敦皓、悅湖山莊等25個屋苑　政府派20萬個快測包

本港疫情持續，政府今（10日）表示，中西區、屯門區及大埔區合共25個屋苑，因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，故向該區居民、清潔工和物業管理員派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

涉事25個地點有9處位於中西區，包括港島西半山一帶，例如敦皓、承德山莊、明珠台及芝蘭台等屋苑及大廈；至於屯門區佔10處，大埔區則有6處。



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應有關地區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，故向該區人士派發快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。最新涉及屋苑如下：

．中西區 — 承德山莊、明珠台、芝蘭台、康苑、康威園、敦皓、全景大廈、李園及美景臺

．屯門區 — 建生邨、新圍苑、兆軒苑、寶怡花園、盈豐園、海麗花園、豐連、珀御、悅湖山莊及兆禧苑

．大埔區 — 怡雅苑、明雅苑、新興花園、運頭塘邨、逸雅苑及景雅苑

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。