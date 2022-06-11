確診回升至逾600宗　許樹昌：重症及死亡少　社區有保護屏障

本港疫情持續升溫，近日每日確診個案回升至逾600宗水平。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（11日）在商台節目《政經星期六》指，隨著社交距離措施放寬，每日個案上升是預期之內，但本港接種率高，重症與死亡個案不多，已有一定的保護屏障，認為不需太擔心。



許樹昌亦形容有康復者二度感染「唔出奇」，促染疫前未完成疫苗接種、或未打針的人要打針。至於政府公布6月31日前不會再放寬社交距離，他認為做法合適，有利下屆政府繼續與內地商討通關。



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每日個案上升預期之內

許樹昌表示，隨著社交距離措施放寬，加上多了海外港人回港，每日個案上升是預期之內。他認為市民不需太擔心，並指應聚焦於重症與死亡的數字，而現時染疫後出現重症的數字只有約10多宗，死亡個案亦愈來愈少，加上疫苗接種率高，社會有一定的保護屏障。

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二度感染「唔出奇」 溝針可令抗體短期內飆升

近日有康復者二度感染，許樹昌稱「會再出現唔出奇」，並解釋在首四波染疫的人，他們當時所得的抗體，無助預防感染Omicron變異病毒；而在第五波疫情的康復者，若在染疫前未完成疫苗接種或從未接種，他們染疫後的抗體水平不算很高，需要再接種疫苗。

他指出，以溝針的方法，如首兩針接種科興疫苗的人士，第三針接種復必泰疫苗，抗體水平可在短期內飆升，有助預防感染。

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若想與內地通關 與外國通關檢疫安排或不能「放到咁鬆」

許樹昌亦提到，政府公布6月31日前不會再放寬社交距離是適合做法，有利下屆政府與內地商討通關。他提到，內地現時仍以動態清零為防疫政策，外防輸入屬重要一環，若香港想與內地通關，與外地通關的檢疫安排「就唔可以放到咁鬆」，至於如何平衡則要視乎下屆政府的取態。

他又提到，以往政府跟內地討論通關條件，條件算是嚴謹，內地認為香港的出院條件未夠安全，即使當時香港已無本地個案，內地仍對入境檢疫酒店出現個案感擔心。不過，他指內地經歷Omicron變異病毒後，或會有其他看法。

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