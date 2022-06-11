張炳良：政府要愛護年青人　人心回歸不易　盼下屆政府先信任市民

反修例事件致社會撕裂，教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長張炳良今早（11日）在商台節目《政經星期六》表示，「解結」並非一時三刻的事，不論對年輕人抱有甚麼看法，都要以愛護年青人的角度出發，明白他們的說話及行動背後的困擾。他坦言，人心回歸牽涉問題多，就現時市民與政府互信不足，他期望下屆政府可先展示信任對方的態度。



張炳良亦指，香港已錯過討論政策發展的時機，而2019年爆發反修例事件，亦令中央對香港全面改觀，加強國家安全。他表示，如今香港已無雙普選時間表，很多事情需重新考慮，但社會仍要努力讓一國兩制產生活力，並期望一國兩制可超越2047年。



張炳良：要以愛護年青人角度出發

張炳良在節目中談到，全球各地、不同年代都會有懷著不滿的年青人，直言「解結唔係一時三刻」，但他認為不論對年輕人抱有甚麼看法，都要以愛護年青人的角度出發，「講緊（年青人）唔係未來幾年，係未來幾十年都會喺到，係社會嘅未來。」

他續指，年青人關心社會是重要的，不希望他們「埋頭只讀書，唔理世事」，想重建信任，亦要感受他們所關心及焦急的事，明白他們說話行動背後的困擾。

房屋問題複雜 若有突破能令社會振奮

他稱，若能在房屋問題上取得突破，相信會令社會振奮，但強調不能低估房屋問題，眼見現時有些討論過份簡化問題，亦感到擔心：「深層（問題）就複雜，愈簡化、愈難解決。」短期而言，他認為要加快程序、地盡其用，長遠土地供應亦是另一要項。至於樓價，他坦言樓價一旦上升，好難下跌，「唔好畀佢隨意太快上」。

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指香港已錯過討論政策發展時機 未來要思考定位

關於政策發展問題，張炳良指香港已錯過討論政策發展的時機，自2004年23條立法失敗，中央已對香港情況感憂心，直至2019年爆發反修例事件，中央對香港全面改觀，認為「有外力介入、有佢（中央）認為嘅顏色革命」，出現「我要搶返香港」的想法，以致後來有港區國安法、完善選舉制度等，執意加強國家安全。

他指，2019年「修唔到例」原非大事，但因著很多深層原因，大家無辦法實事求事、務實處理。現時香港要重新定位，不能因為2019年的事「變得內向」，但繼續外向、與國際連繫時不令國家感威脅，要如何取得平衡，亦將是年青人要思考的問題。

張炳良指香港已錯過討論政策發展的時機（資料相片／高仲明攝)

人心回歸不易 盼下屆政府展示信任市民的態度

就現時如何培養年青人對國家有感情，他坦言人心回歸牽涉問題多，又指港人回歸以來甚少關心一國兩制下的國家發展，要令青年人對國家有感情，是一個社會的問題，若然父母對國家有感情，亦會影響子女；老師有亦會影響學生，但若然只按要求辦事，就未必做得到。他提到，雖然現時年青人與政府互信不足，但期望來屆政府應放低前事先信任對方，方有助重建關係。