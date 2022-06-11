疫情｜851確診單日飆27%近2個月新高　林文燦英小14人中招3班停課

近日疫情有回升跡象，衞生防護中心今日（11日）公布，單日再增851宗確診，是近兩個月以來新高。早前已有兩班要停課的土瓜灣保良局林文燦英文小學，其中一班再多一名學生「中招」，而率先確診、周一（6日）最後上班的教師，曾任職五年級的數學小組，該班亦有兩名學生學生，整間學校的染疫病人增至14人，染疫教師任教的三班均要停課。



單日確診4.16以來新高 張竹君：社區仍有不少傳播鏈

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再增851宗確診，包括491宗核酸陽性和360宗已核實的快速測試呈報個案，是4月16日794宗確診以來的新高。張竹君指，現時疫情輕微上升，幸而嚴重個案未見明顯上升，呼籲市民盡快接種第三針疫苗。她又指，社區仍有不少傳播鏈，在社交活動增加的情況下，個案難免增加。

早前已有兩班要停課的保良局林文燦英文小學，已停課的4B班再有一名學生「中招」，該班別累計共4人染疫，而同樣已停課的6A則累計有6宗個案。張竹君稱，率先染疫的6A班教師，亦有任教五年級的「數學抽離小組」，該小組亦有兩人確診，至今全校共有13名學生「中招」，計及該染疫教師，整個群組增至14日感染。她提到涉事教師周一（6日）後已無再上課，但仍建議該小組暫停活動，亦即該教師任教的三班均要停課。

保良局林文燦英文小學。（資料圖片）

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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2宗源頭不明變種BA.2.12.1 兩女患者住大埔廣福道及沙田禾輋邨

變種病毒方面，有120宗輸入個案確實為BA.2.12.1，另有28宗懷疑是同一變異病毒株的輸入個案，本地亦再新增兩宗該病毒株的個案，包括：

．57歲女子，居於大埔廣福道，在機場國泰貴賓室的廚房任職洗碗工人，相信與其他人無接觸，估計較大可能在本地社區感染，但亦不排除因出入機場而被輸入個案感染

．61歲女子，居於沙田禾輋邨順和樓，暫未找到與其他個案相關。

▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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至於輸入個案方面，今日新增74宗，其中30宗在機場截獲，包括25宗昨日（10日）抵港，涉及12個航班，餘下的是周四（9日）抵港，涉及3個航班，另有31宗個案在檢疫酒店發現。

餘下的13宗個案則在完成完7天酒店檢疫後才對病毒呈陽性，大部份病人的CT值高，亦即病毒量低，個別人士早前已「中招」，有兩三人CT值較低或屬本地個案，有待基因分析才能確定其源頭。

▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼

