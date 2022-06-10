女童奕彤心肌炎入院　留院ICU病情危殆　需使用人工心肺機

品學兼優、能歌善舞的11歲女童蕭奕彤，前日（8日）因心口痛及肘痛入院檢查，確診心肌炎，昨早（9日）情況突然急轉直下，現時在兒童醫院深切治部ICU留醫。女童姨姨今日（10日）在Facebook專頁發文，指奕彤三星期前曾接種第二劑復必泰疫苗，現時需使用人工心肺機減輕心臟負荷，呼籲網友可為她集氣、祈願，「但願她有天醒來時，只是如夢一場，那時會是浴火重生的鳳凰。」醫管局表示，現時奕彤情況仍然危殆留醫。



11歲女童蕭奕彤前日因心肌炎入院，現正留院，情況危殆。（Facebook專頁「地上媽媽」圖片）

奕彤品學兼優 9月將升讀中一

11歲的奕彤，9月份即將入讀自己心儀中學。現時仍躺在病床上，插上冰冷的維生喉管，與病魔展開搏鬥。奕彤的姨姨在Facebook專頁「地上媽媽」發文，稱奕彤是其家族第一個孫，是集「萬千寵愛於一身、品學兼優、能歌善舞，每年總有幾次站在台上領獎，樂天善良，善解人意，是女兒心愛的表姐」。

前日因心口痛、肚痛入院 確診心肌炎

她表示，奕彤前日因心口痛及肚痛前往急症室檢查，她在電話中之姨姨，稱「好似畀啖牛奶濁親，吸咗落個肺，心口好痛」，又說「不過唔知點解，我到醫院就唔痛啦，咁奇怪嘅」。至傍晚，姨姨再次接到奕彤電話，她引述醫生說心肌炎，需要留院檢查，並指她被問為何生病仍然開心時，笑答「哈哈，我未試過呀嘛，好似拍戲咁，吊住包鹽水㗎」。

入院當晚凌晨急轉直下 一度需搶救

本以為無大礙的奕彤，卻在一夜之間情況急轉直下。姨姨表示，昨早接到姐姐電話，稱醫生在凌晨5時稱奕彤情況轉差，需轉往兒童醫院，但送上救護車時一度情況危急，需要即時返回病房搶救：「醫護已經把我們的甜心小姐與死神的拔河中搶回來，然後在『強心針』的加持下，馬不停蹄、警車開路，往兒童醫院趕去。」

奕彤現時仍在兒童醫院留醫。（資料圖片）

姨姨形容，在兒童醫院深切治療部外，醫生神色凝重地出出入入，姐姐聆聽着不同醫生講解病情，最終在醫生議下，接受使用人工心肺機，讓奕彤的小小的心臟得以減輕負荷及得以休息，並在心臟休息夠，才慢慢卸去維生的喉管。

三星期前曾接種第二劑復必泰疫苗

龍精虎猛的奕彤突然變得氣若遊絲、命懸一線，姨姨表示，奕彤三星期前曾接種第二劑復必泰疫苗，又稱發文是希望市民可用不同方式為奕彤禱告、唸經等，「眾籌」光與愛，更希望大家的願力會像光一樣，一點一點的指引她回來家人身邊。