增兩酒吧群組31人染疫　涉Racks City及FLM酒吧　或由LINQ傳播

本港今日（11日）確診個案增至851宗，再多兩間酒吧爆疫，共31人染疫，確診者均在6月4日曾到相關酒吧飲酒，包括中環雲咸街雲明行二樓Racks City，有9男及9女共18人確診；另一間位於上環蘇杭街62號FLM酒吧則有12男及1女共13人中招，當中有確診者曾在同日去過之前爆疫的LINQ酒吧。另外，早前爆疫的酒吧Shuffle再多5宗個案，總數112名顧客及6名員工中招。



Racks City共18人染疫 有打桌球及跳舞地方

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增兩間酒吧爆發疫情，包括中環Racks City涉及9男及9女染疫，年齡介乎21至35歲，最早發病在6月6日。他們在6月4日晚上9時至凌晨2時曾到上址飲酒，該酒吧有打桌球及跳舞的地方，18宗個案中，有5個初步病毒基因分析似是本地流行病毒株。

FLM酒吧12男1女中招 有人曾訪另一爆疫酒吧LINQ

張竹君稱，另一爆發地點為上環FLM酒吧，合共13個案，包括12男及1女，年齡介乎22至44歲，患者均在6月4日晚11時至凌晨2時曾光顧該酒吧。確診者當中，有人當晚先去早前爆疫的LINQ酒吧，後轉場到FLM，之後確診，有機會是LINQ相關個案，但仍要視乎全基因分析結果，亦已為個案進行初步基因分析，似是本地流行病毒株。

FLM佔地兩層 推買一送一優惠人流旺 為香港著名同志吧

記者下午5時半到FLM酒吧視察，未見營業，門外設鎖鏈，而對面大廈看更透露，該酒吧昨晚有營業，由於最近推出買一送一優惠，因此人流暢旺。他又指，該店上層為「Cafe flm」餐廳，相信兩店為同一集團，兩店亦有相通的樓梯。

據介紹，FLM佔地兩層，樓下是舞池，樓上則可把酒暢談，是香港其中一間著名男同志酒吧，同時歡迎女士入場，酒吧常播放 LGBTQ+ （非異性戀者）相關節目，也會邀請世界各地變裝皇后演出，疫情前，吸引不少台灣及日本旅客慕名而至。

▼6月2日，中環酒吧LinQ爆疫▼



張竹君：涉飲酒聊天 很多時候無口罩

張稱，新增酒吧群組確診人士進入酒吧大多飲酒、與人聊天，或觀看他人打桌球或跳舞，很多時候無戴口罩，亦有機會與陌生人聊天，故傳播風險較高。她稱得悉食環署有提醒負責人，改善酒吧通風等，亦有相關處所空氣流通指引。

Shuffle增5宗個案

另外，早前爆疫的酒吧Shuffle今日再多5宗個案，現時總數112名顧客及6名員工中招。

▼6月3日，中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼

