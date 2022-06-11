觀塘翠屏（南）邨污水檢測呈陽性　房署派4萬個快測包供自行檢測

本港疫情持續，政府今（11日）表示，觀塘翠屏南邨因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，房屋署將向該區居民、清潔工和物業管理員派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



▼3月30日 觀塘翠屏（南）邨翠杏樓圍封檢測▼



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港府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應觀塘翠屏南邨污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，故向該區人士派發快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。