三區污水呈陽性　涉將軍澳海翩滙、SAVANNAH　政府派19萬份快測包

新冠疫情仍然持續，港府今日（7日）表示，元朗區、西貢區、及沙田區多個屋苑及大廈污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，會在相關地點派發共約19萬快速抗原測試包，供受影響居民、清潔工和物業管理員自行檢測，輔助識別感染者。



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政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區或有隱性患者存在。

涉三區13個屋邨或屋苑 元朗教育路一帶23幢大廈亦上榜

因應以下三區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員，派發合共約19萬個快速抗原測試包，以輔助識別感染者：

．元朗區 — 溱柏、怡豐花園、朗景臺、翠韻華庭、御庭居、華翠豪園、藝典居及元朗安興街、教育路及豐樂里附近一帶住宅

．西貢區 — 怡明邨、寶盈花園、雍明苑、海翩滙及SAVANNAH

．沙田區 — 水泉澳邨

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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政府提醒，市民使用快測包應跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後拍照紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，完成檢測後，需小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

▼6月5日．淺水灣一帶豪宅及珀麗灣污水呈陽性▼

