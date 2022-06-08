兩區九屋苑污水陽性 涉藍灣半島、冠德苑等 政府派19萬套快測包
撰文：勞敏儀
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政府今日（8日）表示，何文田及小西灣共九個屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。
涉何文田及小西灣屋苑 政府：可能有隱性患者存在
環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，最新涉及屋苑包括：
•東區 — 小西灣邨、富景花園、藍灣半島、富怡花園及佳翠苑
•九龍城區 — 何文田邨、冠德苑、One Homantin及冠暉苑
▼6月2日 土瓜灣利榮大廈封區檢測▼
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政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。
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