移民潮｜中港經營成本飆　內地設廠港商擬閂廠移英：50幾歲再創業

移民潮持續，在今日（11日）起一連兩日舉行的第三屆「國際移民及置業博覽」中，有提供英國移民服務的參展商表示，自BNO「5+1」方案推出後，查詢顧客激增一倍，認為政治為其中一個考慮因素。有前來查詢移民稅務安排的手錶配件廠負責人表示，隨著經營成本在中港上升，以及移英門檻比以往低，正計劃關閉內地鐘錶廠房，於年底將機器運至英國重新創業，他相信英國租金及物價便宜，明年中便可「東山再起」。



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準備移英今問當地稅制 港商魏先生：可能請返當地港人

在內地設手錶配件廠的魏先生，正計劃明年移民英國，因此今日到展覽查詢當地創業的稅務問題。他透露，由於英國BNO「5+1」方案政策吸引，不需投資及額外條件，生活各方面的條件均較本港優勝，故去年已考慮移居英國。目前他計劃今年底將廠房的機器，從內地直運至英國，連同在當地處理手續及聘請員工，估計最快明年中便可「東山再起」，更考慮到溝通問題，或聘用當地的港人工作

魏先生正計劃關閉內地鐘錶廠房，於年底將機器運至英國再創業。（歐陽德浩攝）

全幢廠房年租僅7萬港元：香港唔會租到

魏透露，現時正物色英國曼徹斯特市郊的廠房，大讚租金便宜，僅須約7萬港元便可租用全幢廠房1年，直言「我哋香港唔會租到呢啲地方。」惟談到內地的生意，他透露目前於內地與鐘錶有關港商，已有一半倒閉或撤資，餘下的廠房主要為外國名牌製錶。

內地防疫政策嚴 廠房曾多次停運

魏解釋，現時內地防疫及清零政策有礙業務發展，除了無法到內地管理業務外，廠房亦曾多次停業。然而，內地的薪金卻不斷提高，難以再繼續經營。因此，在對比三地的生活及營商條件後，他認為移民的最佳選擇。他計劃移民後一邊創業，一邊享受生活，待生意踏上軌道後，再安排兒子到當地發展：「50幾歲人先過去重新創業。」

參展商稱今年港人移民準備轉周詳 考慮半年至一年才拍板

「英倫移民」創辦人繆曉彤表示，自BNO政策推出後，由於移民門檻降低，查詢增一倍。她認為，考慮移民的港人主要考慮多個因素，包括小孩的教育、社會文化的變化、政治原因等不穩定因素。繆透露，2019年社會運動後及每當疫情爆發，查詢量亦有所上升。而去年港人移民的準備時間較短，僅兩個月內便離港；反觀今年港人則準備周詳，約半年至一年。

「英倫移民」創辦人繆曉彤表示，自BNO政策推出後，查詢顧客增一倍。（梁鵬威攝）

移英查詢增一倍 俄烏戰爭影響英國審批申請時間

繆亦提醒港人，須注意審批時間增加。她解釋，由於俄烏戰爭爆發，英國當局調配資源處理難民申請，稱簽證時間，由過去兩周增至最少1個月，呼籲港人須提早準備。繆估計，當時港人擔心優惠政策隨時取消，因此立即動身。「每次有重大事件發生，大家會諗走嘅可能性。」

大會：首日入場人次較去年增逾一倍

第三屆「國際移民及置業博覽」大會公布，截至昨日已有3.5萬人登記參觀，較去年約2.5萬入場人數增30%，而今日截至下午4時，已有超過29,837人次入場，較上屆增超過一倍。