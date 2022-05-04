調查揭去年三成社福員工離職　社總引述機構指中層移民大增

移民潮影響各行各業，香港社會工作者總工會（社總）在本年一至三月期間進行一項名為《2021 社福同工離職狀況調查》，以了解社褔界從業員在去年的離職狀況。調查發現，近三成受訪者於去年間離職，而個人因素中，近四成受訪者的離職主因為移民，亦有機構反映，去年離職率高達兩成，離職移民比例較往年大增，以具年資及中層管理的社工為主。



社總指出，調查情況反映去年離職比例較往年高，對此表示擔憂，行業青黃不接，加上頻密的人員轉換，不利經驗累積，亦影響服務質素，建議社會福利署豁免部份機構於疫情下的服務數量要求，政府亦應重啟長遠社福規劃，重建業界前景。



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社總是次調查先於今年一月，以網上自填問卷方式進行，共收回553份有效回應，及後邀請了六位大中小型社福機構的管理層進行電話訪問、從管理者的角度作進一步了解。問卷結果顯示，158 人受訪者曾在去年期間離職，佔28.6%。

有近三成受訪者離職後薪酬較原先低

調查又以個人、服務單位、機構、社福行業及社會環境多項因素劃分原因，個人方面以尋求更佳事業發展佔最多，有52.6%；其次是移民，有38.5%，惟值得關注的是，受訪者離職後的薪酬水平，「較高」、「較低」、「不適用」比例相若，各佔近三成。

社總內務副會長梁傳孫（左）社總外務副會長張志偉（右）。（陳栢麟攝）

有近45%未有離職受訪者曾考慮辭職

服務單位方面則以人事或工作關係為離職主因，佔50%，亦有超過一半的受訪者認為，社會整體以至政局發展對其離職決定有很大影響，分別佔53.2%及56.1%。而沒有離職者當中，亦有45.2%曾在去年考慮過辭職，其中尤以個人因素及社會因素為重要考慮，分別有68.2%及58.6%。

移民離職以具年資及中層員工為主

社總亦邀請了六位分別於大中小型社福機構任職的管理層進行電話訪問，各主管均表示，去年機構的離職人員數目明顯比往年增加，有一間機構表示有超過兩成人離職，亦有一間稱有一成半人離職。而各人都稱，離職移民顯然比往年大增，當中又以具年資及中層管理的社工為甚，部分更被視為是管理層「接棒」梯隊，令業界青黃不接更嚴重，又預計今年情況將會更為嚴重。

社總籲李家超盡快公布社福政策政綱

社總內務副會長梁傳孫表示，是次調查反應業界長久以來工時長、工作量大、合約期短、回報及發展前景欠佳等問題；亦因應近年社會政局的發展，令同工萌生離港意念，導致人才嚴重流失，而頻密的人員轉換，不利經驗累積，影響服務質素。

社總外務副會長張志偉補充指，疫情期間有不少服務被迫暫停，或改以視像形式進行，令人手短缺問題未完全浮現，但隨着疫情緩和，不少服務陸續回復正常，例如學校、青少年中心、精神健康中心，中層流失令應對危機的情況更嚴峻，亦令同工的精神及工作壓力更大。

他建議，社署應短期豁免機構部分服務數量要求，政府亦應重啟長遠社福規劃，包括加長服務項目資助年期，甚或轉為恆常資助，減少因服務結束而帶來的離職情況，又指特首候選人李家超對社福政策「零著墨」，「連小小端倪都睇唔到，好難講有咩期望」，呼籲盡快公布予大眾得悉。

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