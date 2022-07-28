政府推近200幅舊校舍地皮出租　近半仍未有規劃　僅6幢變過渡屋

本港土地問題嚴重，除了南區的聖伯多祿中學舊校舍荒廢十年仍未被收回外，仍有大量空置校舍被「曬太陽」多年，有團體一直倡議改建廢棄校舍作過渡性房屋，以紓緩劏房戶的住屋窘境，惟至今僅六間舊校舍已撥作相關用途。

《香港01》盤點規劃署去年公布的空置學校名單，有位處市區的舊校舍停辦或遷校10年仍未收回，以致未納入規劃名單，而上榜的189幅廢置學校用地中，近半仍未有規劃，部份鄰近民居或鬧市的舊校舍，荒廢近半個世紀仍處於丟空狀態。

曾將舊政府宿舍改建作過渡性房屋的社區組織協會批評，在房屋和社福設施嚴重短缺的情況下，政府卻未有「落水」帶頭將空置校舍改建，社福機構亦難以掌握空置校舍名單。社協續指，多間校舍破爛不堪，修葺需時，亦要用到大量資金，兩三年短租期僅足夠維修校舍，促請政府提供專業維修知識，讓民間團體將舊校舍改建為過渡性房屋或社區設施，以紓緩現時土地短缺的困境。



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位於葵涌九華徑的前養正學校，與港鐵美孚站僅相距一公里，步程僅16分鐘，面積逾兩萬平方呎，地理位置不錯，鄰近九華徑新村和舊村，故前方有大量村屋和寮屋，惟該校在1992年被廢置後，便一直荒廢至今。

根據地理資訊地圖的資料，養正學校用地的長遠用途為「綜合發展區」，在長遠用途確定前，可供社福機構等申請作短期用途，估計可租用期可達五年或以上，惟至今仍未有人租用，令土地被「曬太陽」。

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位於大圍的前田心公立學校亦丟空了40年，該址雖然位處山腰，要徒步前往，但校園佔地逾6.4萬平方呎，亦鄰近隆亨邨居、居屋雲疊花園和景田苑，對出便是多所中小學，與港鐵大圍站僅相距約一公里路，交通亦算便利。

創意香港電影服務統籌科的資料顯示，田心公立學校設有兩座平房，校舍殘破不堪，其中一座平房的屋頂已破裂，校舍四周長滿樹木，相信需要花很大功夫才能修補好重用。惟該位處休憩用地的舊校舍，只可供短期租用約三年，扣減復修校園的時間，租用團體或只餘一兩年時間使用場地。

位處大圍鬧市的大圍公立學校被曬太陽25年。（網上圖片）

而在同區大圍鬧市的大圍公立學校亦被曬太陽25年，此三間停辦學校被「曬太陽」的例子只屬冰山一角，部份校舍更位處市區「靚地」，根據規劃署去年五月公布經中央調配機制的空置校舍用地，共有192間舊校舍上榜，不過名單並未涵蓋所有荒廢校舍，包括已遷出10年的香港仔聖伯多祿中學（另見稿）、觀塘聖若瑟英文中學舊校舍，以及2019年遷校的番禺會所華仁小學灣仔舊址。

有關空置校舍過往更不時出現校舍被佔用、儲存違法物品等情況，一直有聲音被批評當局監管不力，讓人「自出自入」，令鄰近居民憂慮構成安全隱患。

撇除因用地限制等原因而不適合使用的6幅（3%）土地外，其餘189幅廢置學校用地中，有91幅屬於將用作長遠用途，或等待落實永久用途期間用作短期用途，以及可以短期租賃三個類別，亦即去年名單出爐之時仍未有完整規劃，佔整體48%，惟部份校舍已荒廢達40年，甚至更長。

事隔至今一年，在涉及的91幅用地中，仍有32幅至今仍未有規劃，佔整體約35%，可以短期租約形式申請作社區、機構或非牟利用途的60幅土地中，仍有38幅用地「曬太陽」，佔可短租校舍41%，雖然有22幅用地已接獲短租申請，惟何時才能通過審批仍是未知之數。

雖然政府近年大力推行過渡性房屋，更將目標單位加碼至兩萬伙，冀能解決輪候多時仍未能「上樓」的劏房戶的燃眉之急，惟上述去年未有規劃的土地中，只有四間改建已撥入過渡性房屋計劃，包括聖公會赤柱小學、打鼓嶺的昇平學校、大埔船灣余東旋學校和元朗永安學校，合共提供840個單位。

不少基層住屋關注團體一直批評，政府未有善用閑置土地，包括荒廢了舊校舍，只有零星舊校舍撥作改建為過渡性房屋。

施麗珊。（資料圖片）

曾改建域多利道宿舍作過渡性房屋的社區組織協會幹事施麗珊表示，校舍能否改建為過渡性房屋要視乎政府「係咪落水做」，因為改建舊校舍，除了要修葺外，亦要分間洗手間和廚房等，涉及水管鋪設，惟現時營運過渡性房屋的非政府組織欠缺樓宇、規劃相關的專業人士，難以一手包辦改建現有校舍。

她又指，現時社福設施不足，社福機構欠缺空間舉辦活動，如中小學生的托兒和補習班等，即使空置校舍不適合改建為過渡性房屋，亦可改用為社福設施，惟當局未有提供空置校舍或用地的詳細名單，社福機構無法掌握相關資料，加上空置的校舍的租用時間一般只有兩三年，扣除修葺時間，只餘一年左右，令地區組織卻步。

▼6月13日 域多利道過渡性房屋項目「喜居」舉行啟用典禮▼



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發展局、規劃署和地政總署回覆查詢時指，當教育局確認個別空置校舍佔需作學校用途時，規劃署會按機制檢討，並就有關用地建議合適的長遠土地用途，過程中會考慮一系列規劃因素，包括用地的規劃意向、附近的土地用途、基建配套和環境等，亦會諮詢相關政策局及部門的意見。

規劃署為附有空置校舍的用地所建議的規劃用土，一般為「政府、機構及社區」、住宅、商業用途等，確立法定用途後，相關部門或私人土地業權人便可推展符合有關用途地帶的設施，但無回應為何現時有過百間空置校舍用地被「曬太陽」多年。

發展局又強調，已於2019年推出計劃，資助非政府機構為適合作社區、團體或其他非牟利用途的空置政府用地及校舍，進行一次過及必需的基本復修工程。非政府機構亦可委聘顧問，以確定擬議工程的技術可行性或細節，有關費用亦可獲得資助。