空置官地曬太陽 　收48宗短租申請僅16宗獲批　審批最長拖逾6年半

香港房屋問題嚴重，但同時有不少空置官地及校舍曬太陽，未獲善用，港府容許非政府機構申請以短期租約形式租用。

發展局回覆立法會特別財委會的書面提問時表示，截至2021年12月31日，在2019／20至2021／22年度，共有16宗涉及空置政府用地，包括空置校舍的短期租約申請獲批，用作包括宗教、體育及文化藝術用途。

不過，有部份申請處理時間甚長，例如九龍塘律倫街一幅空置官地，審批申請的處理時間長達6.5年；而觀塘繞道下方的海濱道空置地，當局亦花上5年時間，才批出短租申請。



本港有不少閒置官地，部份用地可以短期租約形式租用。（資料圖片／王潔恩攝）

發展局透露，截至去年12月31日，地政總署在2019／20至2021／22年度，以短期租約方式批出共12幅空置校舍用地，涉及活化或改變用途。而除空置校舍外，針對其他空置政府用地，當局共批出26份短期租約。

近三分二空置官地短租申請被拒

發展局又指，在上述時段，地政總署共收到48宗使用空置政府用地（包括空置校舍）作關乎宗教、體育、文化藝術用途的短期租約申請，同一期間有16宗涉及上述用途的申請獲批，另有31宗未有獲批或撤回。

該局解釋，相關申請未有獲批，主要包括申請者提供的資料不足、欠缺相關決策局的政策支持，或未達到相關部門的要求等。

佐敦前賈梅士學校屬二級歷史建築，現由「香港話劇團有限公司」以短期形式租用，可作表演藝術用途，但申請處理時間長達58個月。（資料圖片/發展局圖片）

申請處理時間最長達79個月

就上述16宗獲批的申請，有部份申請的處理時間甚長，例如九龍塘律倫街一幅空置政府用地，現由「九龍城區康樂體育促進會有限公司」租用作訓練中心、辦公室等，但處理時間長達79個月，即逾6年半時間。

此外，九龍海濱道觀塘繞道下方的空置官地，則由「觀塘體育促進會有限公司」租用作訓練中心及貯物設施，但處理時間達60個月，所需時間約5年。而九龍前賈梅士學校至由「香港話劇團有限公司」租用，但處理時間亦長達58個月。