聖伯多祿中學舊校舍荒廢10年　政府未收地　團體：無珍惜土地資源

公屋輪候時間已創23年新高，社福設施亦持續供不應求，但《香港01》發現政府未有著緊收回已荒廢用途的珍貴土地資源。

位於香港仔的聖伯多祿中學舊校舍荒廢10年，儘管2015年曾被審計報告揭發，教育局未有根據遷校條款交還舊校舍，惟當局拖延至今仍未收回涉及的土地，更未釐清收回校舍的範圍，直至去年底才再次敦促辦學的香港天主教教區還地，並「交波」予地政總署與對方跟進。

有關注團體批評，政府在管理土地的問題上行政混亂，在土地短缺的情況下，亦無珍惜珍貴的地段令大批位處核心地段的校舍「曬太陽」，而涉事校舍荒廢10年，已超出過渡性房屋的租用年期，即令劏房家庭錯失改善住屋環境的大好機會，似乎政府上下未有決心解決基層水深火熱的住屋問題。



聖伯多祿中學在2012年遷往新校舍，根據該校與教育局簽訂的服務合約，包含還地條款，要求辦學的香港天主教教區將其位於香港仔大道220號的舊校舍需歸還教育局，惟事隔10年，中學校舍用地仍未與聖堂用地「分契」，意味着用地仍屬私人土地，遲遲未歸還政府。

教育局去年曾提醒教區「還地」

教育局早前在當區區議員的質詢下，才向南區區議會表示，聖伯多祿中學舊校舍無需保留作學校用途，去年9月已按機制向規劃署交回該校舍，並於去年底多次提醒教區還地。

涉事用地分為三部份，包括中學高座校舍、由1988年遷校的聖伯多祿天主教小學借出改建的中學低座，以及同樣由小學改建的教堂「聖伯多祿堂」，到底改建成中學的部份小學用地需否歸還，過去曾掀起多番爭議。

涉事中學遷校10年，舊校舍仍原封不動。記者前往該中學前校舍視察，中學低座大門貼上「私人地方」的警告標示，嚴禁他人進入，惟市民仍可從聖堂的通道走進校園低座，而貝璐道的大閘亦無上鎖，用力推開大閘面亦可進入，該大門則與低座不同，並無展示任何禁止進入的警告。

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校內滿佈灰塵 牆壁有塗鴉

不論是高座還是低座校舍，校園內均滿佈灰塵、雜草叢生，桌椅和儲物櫃被傾倒，顯然已被荒廢一段很長時間，惟牆壁上有畫滿塗鴉，相信有不少人偷偷闖進「廢墟探險。」該空置校舍前年更曾被揭發疑有爆炸痕跡，懷疑藏有爆炸品。

是否歸還中學低座所佔土地各有說法

至於要歸還的部份佔地多大，到底由前小學校舍改建的中學低座是否需要一併歸還？教區於2015年發聲明指，舊中學低座為教區「借出」的土地，在中學遷校後，低座隨即歸還教區，教區亦與政府協議將高座地段分割，以歸還土地。

惟教育局回覆查詢時則透露，透露曾要求教區一併歸還相連的小學舊校舍，但建議未獲教區接納，而局方一直積極與教區跟進有關歸還方案，其中涉及有關土地的通道及附近的路權等事宜，而教區在三月已委託顧問與地政總署商討歸還方案。政府正審視教區提供的資料，並會繼續與教區商討歸還方案。

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發展局：校舍未歸還 土地仍屬「私人」

發展局、地政總署和規劃署則回覆指，正按照中央調配機制檢視涉事學校的法定土地用途，惟該校舍用地目前未歸還政府，仍屬私人土地，地政總署正協助教育局，就交還校舍的事宜與辦學團體跟進，包括落實須歸還的土地明確範圍等，務求盡快將有關舊校舍用地歸還政府。

換言之，事件拖延至至十載，政府仍未能確定教區須歸還的土地範圍。

審計署早在2015年的審計報告揭發，聖伯多祿中學舊校舍是其中一幅教育局未有收回的私人土地，報告引述教區稱，不准任何取道其所保留的部分，亦即小學校舍的位置，並會截斷歸還部份的所有公用設施，亦即僅餘貝璐道的山路可供出入，故認為「政府要運用歸還部份並不切實可行。」

本地研究社成員陳劍青批評，教育局、規劃署和地政總署等多個部門「互相交波」，未有重視善用既有土地資源，令核心地段的土地被「曬太陽」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

本地研究社成員陳劍青批評，教育局、規劃署和地政總署等多個部門「互相交波」，而土地管理失當問題不時發生，「呢啲校舍你冇理由畀佢曬太陽十年都未有一個…甚至連收返都未收返嘅情況，真係好唔合理，十年係遠遠長過𠵱家過渡性房屋做嗰個年期，基本上係以有一個好大嘅社會功用。」

他認為問題成因，在於政府根本無重視、善用既有土地資源，僅聚焦以製造新土地作為土地策略，民間過往多年不斷爭取後，政府才推出政策，活化閑置校舍供團體短租，惟政府未有好好對外宣傳短租校舍計劃，致許多位處核心地段的閑置土地，至今仍未被利用，建議當局參考土地共享計劃的做法，設置專責辦公室一站式處理各部門的工作。

翻查資料，2015年公布涉及空置學校的審計報告，除聖伯多祿中學外，前灣仔學校、上水宣道小學和青年會中學的舊校舍當時亦被揭發未收回土地，浪費公共資源，部份原因是基於教育局當時無在遷校條款中列明要歸還舊校舍用地，甚至豁免學校歸還舊校舍。

事隔多年後，位於愛群道的灣仔學校預料明年拆卸，以於2026年供特殊學校匡智獅子會晨崗學校原區重置；上水宣道小學則因無列明還校條款，政府最終以約5,000萬地價將用地賣予辦學的中華宣道會改建為教堂；而青年會中學位於上環必列者士街的舊址，則交由辦學團體中華基督教青年會與Generations Christian Education合辦國際小學「Island Christian Academy」。