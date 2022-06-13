回歸25年｜警隊開放舊油麻地警署　展示戰時炸彈　辦中式步操匯演

今年是香港回歸25周年，警隊將會舉辦一連串慶祝活動，包括7月底舉行慈善音樂會，由警察樂隊、青年樂團和歌手演出；8月份開放二級歷史建築舊油麻地警署，屆時會展示戰時炸彈、嘉利大廈大火模型、及一批警隊舊制服，羈留室亦會變成反恐遊戲室；9月份連同駐港部隊及各紀律部隊舉行中式步操大匯演。助理處長 （特別職務）（支援）郭嘉銓強調，警隊會就安保及疫情作出風險評估，以確保市民安全參與回歸慶典活動。



左起：警察樂隊隊長葉文臻督察、助理處長 （特別職務）（支援）郭嘉銓、警司 （八鄉青少年發展分課）（警察公共關係科）方可盈、油麻地分區助理指揮官 （行政） 莫靄謙。（李澤彤攝）

慈善音樂會收益捐四組織

慈善音樂會「樂韻警聲頌銀禧」將於7月30及31日晚上8時，假香港文化中心大劇場舉行，票價330及780元，即日起可透過警隊慶回歸網頁訂購，收益全數撥捐九龍樂善堂、香港認知障礙症協會、救狗之家及貓狗領養慈善協會。警察樂隊隊長葉文臻督察表示，屆時會有警察樂隊、青年樂團和歌手演出。

設虛擬實境網上「參觀」舊油麻地警署

二級歷史建築舊油麻地警署今年成立一百周年，將於8月6、7、13及14日開放參觀，每日4個時段，7月8日公開報名，由於名額有限，警方會同時製作虛擬實境，供未能成功搶票的市民網上「參觀」。

油麻地分區助理指揮官 （行政） 莫靄謙表示，警署當日會展示由爆炸品處理課借出、於2000年吳松街發現的戰時炸彈、1996年嘉利大廈大火模型、及一批警隊舊制服，包括「大頭綠衣」等，並播放影片由時任警員、警署警長及指揮官回顧重大案件，羈留室亦會改造成反恐遊戲室「型警解密」，宣揚維護國家安全訊息。

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9月舉行中式步操大匯演

「同心‧展新」紀律部隊暨青少年團體慶國慶七十三周年暨回歸二十五周年步操大匯演於9月24日舉行，警司 （八鄉青少年發展分課）（警察公共關係科）方可盈指，大匯演由保安局統籌，解放軍駐港部隊、各紀律部隊、輔助部隊及青少年制服團隊表演中式步操。

警隊亦會舉行「一分鐘短片拍攝比賽」、7月推出警隊紀錄片《守護我城‧同心同行25載》，包括前處長李明逵回顧1997年回歸安保工作、警聲特刊《守護我城 香港回歸25年警隊回顧》、8月警隊IG濾鏡相片拍攝比賽、11月少年警訊中式升旗比賽。

郭嘉銓：作安保及疫情評估 確保安心慶回歸

助理處長 （特別職務）（支援）郭嘉銓表示，警隊就回歸25周年慶典的安保工作上，「不同單位會負責不同目，行動單位正密鑼緊鼓，進行風險評估、行動部署及情報搜集，亦會總動員確保每一項活動順利完成」，希望市民可以放心慶回歸。

郭嘉銓又指，警隊會關注疫情發展，會隨着疫情轉變更新安排，以確保活動符合社交距離措施及防疫要求，因此暫時難以評估每項活動人數限制，希望透過舉辦不同性質活動，以吸引不同類型人士參與。