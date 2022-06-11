食環署夥警方巡全港近700間食肆及酒吧　7間酒吧違防疫例停業14日

多間酒吧爆發群組，食環署發言人今日（11日）表示，署方昨日（10日）至今日凌晨在各區加強巡查，在全港10個區巡查多個食肆及酒吧，並檢控15間酒吧及2間其他餐飲負責人涉違防疫指示，另罰8間酒吧及2間其他餐飲處所於晚市「停賽」，每枱人數上限亦減至兩人，同時7間酒吧因涉違規由翌日起關閉14天。

食環署亦向12名無符合要求的員工、兩名涉無戴口罩員工及一名違反「安心出行」及「疫苗通行證」規定顧客發告票。



食環署表示，與警方在中西區、灣仔區、離島區、旺角區、深水埗區、黃大仙區、沙田區、葵青區、屯門區及元朗區採取聯合行動，其中與警方共巡查了139間餐飲處所，包括72間酒吧及8間其他處所；署方亦另外在各區巡查了共400間餐飲處所，包括9間酒吧及134間其他處所。

15間酒吧及2間餐飲處所負責人被檢控

該署稱，15間位於中西區、灣仔區、旺角區、深水埗區、黃大仙區及屯門區的酒吧負責人及2間位於葵青區及荃灣區的其他餐飲處所負責人涉嫌違反指示，署方已向他們展開檢控程序。另有8間酒吧及2間其他餐飲處所，因違規須須在翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停業，並限制每枱人數上限不多於二人，為期3、7或14天不等；7間酒吧因違規由翌日起要關閉處所14天。

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14名酒吧職員不符快測要求或沒戴口罩被票控 1酒客違「疫苗通行證」規定收牛肉乾

該署亦於酒吧向12名涉嫌沒有符合快測要求的員工及兩名涉嫌沒有佩戴口罩的員工及一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定及「疫苗通行證」規定的顧客發出定額罰款通知書。

該署發言人重申，因應近期若干酒吧及其他餐飲處所出現多宗感染個案，當中可能涉及部分處所負責人及顧客沒有遵從防疫規例及限制，執法部門會持續積極採取嚴厲執法行動，提醒有關人士要遵守相關防疫規定。

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