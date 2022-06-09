警察員佐級協會主席林志偉連任　爭取成立侮辱公職人員罪

香港警察隊員佐級協會昨日（8日）舉行第25屆執行委員暨單位代表就職典禮，協會主席林志偉致辭時提到，未來會着重2000年6月後入職的「新制同事」福祉，亦會設法保障和捍衞執勤警員的尊嚴，繼續爭取成立侮辱公職人員罪。



林志偉。（資料圖片）

香港警察隊員佐級協會周三（8日）舉行第25屆執行委員暨單位代表就職典禮，協會主席林志偉致辭時表示，會將初級警務人員的醫療、子女教育及住屋問題定為協會未來工作方向，他又指：「設法保障和捍衞各位執勤警務人員的尊嚴，亦是協會的工作目標，我們會繼續爭取成立侮辱公職人員罪。」

冀檢討「新制同事」福祉

林志偉續指，協會逐步將重心放在2000年6月後入職人員的福祉事宜。他指，該批「新制同事」服務條件存在不少檢討及調整空間，問題牽引警隊未來人手招聘。他說，協會已訂下七個工作方向，包括爭取為警隊進行職系架構檢討工作、爭取全面實施彈性退休年齡延至60歲、改善警務人員房屋福利、改善警務人員醫療牙科福利、爭取警隊全面實行五天工作模式、爭取因工殉職公務員獲准在浩園永久土葬及改善初級人員晉升機會，當中不少項目已完成，其餘未完成亦已取得進展。