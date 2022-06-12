酒吧群組擴大 Racks City桌球枱面或污染 衞生署：有客人會跳舞
撰文：王潔恩
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新冠肺炎疫情持續，本港今日（12日）新增814宗個案，當中酒吧群組繼續擴大。衞生防護中心表示，酒吧FLM再新增4宗個案，即累計有17宗個案，當日有超過100多位客人。
而酒吧Racks City暫無新個案，但在採集環境樣本後，發現桌球枱面的結果為不確定，估計可能有機會當時有污染。中心亦指，Racks City的客人會「飲嘢」，亦有個別人士會跳舞。
▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼
FLM再多4人染疫 爆疫當日逾100人同場
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，酒吧FLM再新增4宗個案，其中一名是工作人員，另有3名客人，至今累計有17宗個案，涉16男1女，年齡為22至57歲。
張又指，當日有超過100多位客人，FLM的客人主要「飲嘢多」。
▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼
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Racks City有個別人士跳舞
而酒吧Racks City暫無新個案，累計18宗。張竹君指，透過疫苗通行證的資料，得悉當晚同一時段共60多位客人。中心昨晚已到酒吧採樣，其中18個環境樣本陰性，但桌球枱面的樣本為不確定，估計可能有機會當時有污染，已建議酒吧進行徹底大清洗及消毒。
她又指，Racks City的客人會「飲嘢」，酒吧內有桌球枱，亦有個別人士會跳舞。此外，早前爆疫的酒吧如Shuffle、LINQ，則再無錄得新增個案，張竹君形容：「應該都係完畢。」
▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼
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