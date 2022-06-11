強制檢測︱增34處無食肆　酒吧Racks City、FLM及置富花園等上榜

本港今日（11日）確診個案大增至851宗，食物及衞生局今晚公最新強制檢測公告共34處指名地點上榜，包括兩個酒吧及32幢住宅。兩個上榜酒吧為衞生防護中心最新公布的新增酒吧群組，即中環雲咸街雲明行2樓Racks City及上環蘇杭街FLM兩間酒吧。32幢住宅大廈方面，薄扶林置富花園、西營盤高樂花園、紅磡半島豪庭等有大廈上榜，而屯門龍門居12座及13座因污水檢測呈陽性而需強檢。



▼6月11日強制檢測名單▼



6.4晚至翌日凌晨到過Racks City及FLM須強檢

根據最新強檢名單，有兩間酒吧上榜，分別為Racks City及FLM，衞生防護中心下午公布Racks City有18人染疫，FLM則有13人中招，今晚再將2間酒吧列入強檢名單，所有在指明時段曾到過該處人士必須檢測。

鄧炳強持有物業所在的薄扶林置富花園有兩座上榜

住宅則有32上榜，港島區有8幢，包括薄扶林置富花園富麗苑及富昇苑、上環樂古道3號麗雅苑、灣仔囍滙5座、西營盤高樂花園1座及柴灣杏花邨49座等。資料顯示，保安局局長鄧炳強以個人名義持有一個在置富花園的物業，但今次納強檢公告的非有關大廈。

九龍區9廈納強檢公告 包括紅磡半島豪庭第2座

九龍區則有9幢，涉及紅磡半島豪庭2座、旺角太子道西101至107號利泰大樓、長沙灣喜薈2座及同區宇晴軒7座、觀塘月華街38號萬和花園大廈及石硤尾邨美禧樓等。

新界區有15幢 屯門龍門居兩座因污水陽性上榜

新界區則最多，總共有15幢，其中屯門龍門居12及13座因污水陽性而上榜，為繼昨日（10日）後，恢復強檢以來第二日再有大廈有因污水陽性需強檢。其餘13幢則包括東涌映灣園賞濤軒2座、沙田駿景園1座、沙田碧濤花園2期怡景閣、荃灣梨木樹邨榮樹樓及祈德尊新邨B座及元朗馬田路38號怡豐花園B座等。

政府周日起增設流動採樣站

當局表示，所有在指定時間內，曾到訪以上地點的人士，須於6月12日或13日接受強制檢測。政府明日（12日）起將於薄扶林置富花園、大角咀櫸樹街及荃灣梨木樹邨增設流動採樣站。

▼6月11日流動採樣站▼



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當局亦指，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告接受核酸檢測，不能使用快速抗原測試代替，以符合公告要求。