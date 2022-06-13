私隱專員公署揭康健醫療意外棄置294名病人資料 3個月後始通報
撰文：孔繁栩
出版：更新：
私隱公署今日（13日）發表兩份調查報告，當中一份涉及康健醫療及牙科服務有限公司，在去年3月意外棄置病人醫療紀錄，調查發現康健職員將載有病資料的紙箱放在圾圾桶旁，清潔工未有了解就掉棄，認為員工的個人資料保障意識欠奉，私隱專員鍾麗玲又指，康健在事發接近三個月後才通報，表示遺憾。
私隱公署表示，在2021年6月2日收到康健通報，旗下位於炮台山的醫務中心在2021年3月中旬，有清潔工意外棄置一個載有病人個人資料及醫療紀錄的紙箱，事件涉及294 名病人，當中只有兩病人在2019年求診，已致電通知，其餘有約七年沒有求診，已作出畫面通知。
載有病人資料紙箱放垃圾桶旁 清潔工全部丟棄
私隱專員鍾麗玲指出，醫護助理沒將紙箱妥善存放，卻放在垃圾桶旁，亦未有貼上任何標示，「隨隨便便放喺垃圾桶附近，係明顯疏忽，而且紙箱係打開，清潔工應知道，但輕率處理」，即使康健聲稱有處理守則和指引，但不全面不具體。
私隱專員又認為，員工的個人資料保障意識欠奉；欠缺有效的資料保障政策及程序；及欠缺提供個人資料保障方面的員工培訓，康健存在嚴重不足，導致該紙箱在「可避免的情況下」遭意外棄。
康健事發三個月後才通報 鍾麗玲表遺憾
私隱專員又指，康健沒有採取所有切實可行的步驟以確保涉事的醫療紀錄受保障而不受未獲准許的或意外的查明 、處理、剛除、喪失或使用所影響，因而違反了 《個人資料（私隱）條例》，私隱專員已向康健送達執行通知，指示糾正以及防止有關違規情況再發生。
私隱專員續指，康健可在更早的時間作出資料外洩事故通報，但康健卻以涉事經理離職及沒有備存資料為由，在事發接近三個月後才通報，表示遺憾。
私隱公署與五地發表聯合聲明 促視像會議公司改善保障個人資料起底修例︱政府正式刊憲生效 私隱公署及警方將加強執法18P男怨女友搭的士片瘋傳 私隱公署：已接投訴 平台須移除片段疫苗抽獎｜私隱公署提醒慎防偽冒網頁 三招提醒公眾保護個人資料Clubhouse用戶資料疑外洩 私隱公署：正了解是否涉及香港用戶LinkedIn用戶個人資料疑被轉售 私隱公署︰香港用戶或亦受害