私隱專員公署揭康健醫療意外棄置294名病人資料　3個月後始通報

私隱公署今日（13日）發表兩份調查報告，當中一份涉及康健醫療及牙科服務有限公司，在去年3月意外棄置病人醫療紀錄，調查發現康健職員將載有病資料的紙箱放在圾圾桶旁，清潔工未有了解就掉棄，認為員工的個人資料保障意識欠奉，私隱專員鍾麗玲又指，康健在事發接近三個月後才通報，表示遺憾。



私隱公署表示，在2021年6月2日收到康健通報，旗下位於炮台山的醫務中心在2021年3月中旬，有清潔工意外棄置一個載有病人個人資料及醫療紀錄的紙箱，事件涉及294 名病人，當中只有兩病人在2019年求診，已致電通知，其餘有約七年沒有求診，已作出畫面通知。

載有病人資料的紙箱放在垃圾桶附近，其後被棄置。（私隱公署圖片）

載有病人資料紙箱放垃圾桶旁 清潔工全部丟棄

私隱專員鍾麗玲指出，醫護助理沒將紙箱妥善存放，卻放在垃圾桶旁，亦未有貼上任何標示，「隨隨便便放喺垃圾桶附近，係明顯疏忽，而且紙箱係打開，清潔工應知道，但輕率處理」，即使康健聲稱有處理守則和指引，但不全面不具體。

私隱專員又認為，員工的個人資料保障意識欠奉；欠缺有效的資料保障政策及程序；及欠缺提供個人資料保障方面的員工培訓，康健存在嚴重不足，導致該紙箱在「可避免的情況下」遭意外棄。

私隱公署今日（13日）發表兩份調查報告，分別是康健醫療及牙科服務有限公司意外棄置病人醫療紀錄，及四間物業管理公司不當收集、保留及使用業戶及訪客個人資料。（資料圖片）

康健事發三個月後才通報 鍾麗玲表遺憾

私隱專員又指，康健沒有採取所有切實可行的步驟以確保涉事的醫療紀錄受保障而不受未獲准許的或意外的查明 、處理、剛除、喪失或使用所影響，因而違反了 《個人資料（私隱）條例》，私隱專員已向康健送達執行通知，指示糾正以及防止有關違規情況再發生。

私隱專員續指，康健可在更早的時間作出資料外洩事故通報，但康健卻以涉事經理離職及沒有備存資料為由，在事發接近三個月後才通報，表示遺憾。