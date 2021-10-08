起底修例︱政府正式刊憲生效　私隱公署及警方將加強執法

政府為打擊「起底」，修訂私隱條例。政制及內地事務局今日（8日）宣佈，《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》今日（8日）正式刊憲生效。

政府表示，《條例》生效後，在未獲資料當事人的相關同意下，披露當事人個人資料，及意圖或罔顧是否會（或相當可能會）導致當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，即屬犯罪。個人資料私隱專員公署和警方會加強執法，以保障市民的個人資料私隱。



政府發言人表示：「自2019年以來，『起底』者透過肆意披露他人個人資料，打擊政見不同的人士，猶如將個人資料武器化。」修例目的旨在打擊近年越趨猖獗的惡意『起底』行為，「需要全力打擊這些肆意傷害別人的惡劣行為，消弭社會矛盾，建立守法和相互尊重的意識。」

修例內容，包括訂立新的「起底」罪行，針對未經資料當事人的同意下，意圖或罔顧導致資料當事人或其家人受到指明傷害，而公開其個人資料的惡意行為；賦予個人資料私隱專員對「起底」罪行的刑事調查及檢控權；及賦權私隱專員發出停止披露通知，要求有能力移除「起底」訊息的人士停止披露有關訊息。

個人資料私隱專員公署亦已於今日刊憲發布有關「起底」罪行的刑事調查、檢控和發出停止披露通知的執行指引，以及獲授權執行上述權力人員的職級，供公眾參閱。

發言人指，《條例》生效後，在未獲資料當事人的相關同意下披露該資料當事人的個人資料，及意圖或罔顧是否會（或相當可能會）導致該資料當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，即屬犯罪。公署和警方會加強執法，以保障市民的個人資料私隱。