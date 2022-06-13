憂BA.4及BA.5 變種病毒本港風險續增　蕭傑恒：可致二次感染

本港昨（12日）新增814宗確診，懷疑 BA.2.12.1 變種病毒個案則再多16宗。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日接受電台訪問時表示， BA.2.12.1由上月20日輸入本港至今，有近100宗相關個案，惟數目不算多，佔全港確診個案不足2%，相信與本港接種第三針比率已達六成、已有非常良好的疫苗屏障有關。



他直言，較憂慮正逐漸於世界流行的BA.4及BA.5 變種病毒，因其有機會致二次感染，相信本港隨後風險續增，但認為只要不構成公共醫療系統負擔，毋須收緊防疫政策。



理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

美國抵港女子到訪太古城3期麥當勞後帶入社區傳播的BA.2.12.1，蕭傑恒於港台《千禧年代》節目上指出，由上月20日至今錄得接近100宗個案，僅佔全港確診總數不足2%，「唔係高得咁交關。」他指，相較BA2.2當時一傳九，便隨即引發葵涌邨大爆發，BA.2.12.1的傳播速度並不如想像中快。他解釋指，BA.2.12.1與BA2.2屬同一祖宗，相信由於本港接種第三針比率已達六成，有非常良好的疫苗屏障，有助抵禦其侵襲。

若有群組是感染BA.2.12.1 就有機會引致大規模爆發

不過，他提到，現時酒吧群組屬BA2.2個案，若有人感染BA.2.12.1，則有機會引致大規模爆發，確診數字亦會飆升，但屬預料之內，且外國數據顯示，感染BA.2.12.1後患重症機會不大。

蕭傑恒表示，比較下則較擔心BA.4及BA.5 變種病毒，如早前一名在機場停機坪工作的患者感染BA.5，其基因排序顯示，就較接近美國現時流行的病毒。他又提到，過去一個星期，美國的BA.4及BA.5個案，由佔總數的7%增至14%，顯示其增幅甚快，漸取代成為主流。

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只要不構成公共醫療系統負擔 毋須收緊防疫政策

他表明，BA.4及BA.5 均有Omicron及Delta的突變，其抵禦疫苗的能力亦較BA.2高出4.2倍，更容易突破疫苗保護，甚至出現二次感染，但他認為，本港風險暫時未算最大，目前僅佔外防輸入個案第四位，惟隨著其他地區個案增多，相信壓力會越來越大，且暑假回港人士趨多，BA.4及BA.5的風險亦會隨之增加。

他表明，只要不構成公共醫療系統負擔，則毋須收緊防疫政策，加強個案基因排序較為重要。