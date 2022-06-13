疫情︱何栢良︰確診數或升至四位數　非第六波毋須收緊防疫措施

本港昨新增814宗確診，懷疑BA.2.12.1 變種病毒個案增多16宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今(13日)於電台節目上表示，現時仍流行Omicron病毒及其分支，即使確診個案增加，目前並非處於第六波。



他又預料，臨近7月1日，確診個案或增至四位數，甚至達2000至3000宗，但按目前接種疫苗進度推算，屆時已打三針者料可逾7成，相信仍屬可控，毋須收緊現行的防疫措施。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

何栢良於商台《在晴朗的一天出發》節目上表示，因現時仍然流行Omicron病毒及其分支，爆發病毒並非轉向明顯轉變，故並非進入第六波疫情。他提到，本港第五波最嚴重時屬於BA.2，亦有一定比例是BA.2.2，近日則較關注BA.2.12.1，因其變異會對抗體逃逸帶來影響。他指，目前有約100個國家已解除所有防疫措施，可留意歐美情況，籍此檢視本港將來有否機會爆發第六波。

新增個案多寡非重點 要注意危殆及嚴重個案數目

他強調，現時檢視疫情走勢，並非睇新增個案多寡，而是確診危殆及嚴重個案數目，若疫苗接種率足夠，市民則不用擔心。他指，整體而言，全港有640萬人已打2針，佔合資格人口9成；已打3針者則有411萬，佔整體6成。他建議港府應加大力度宣傳，鼓勵未打針人士盡快接種。

臨近7月1日單日確診個案很大機會增至逾千

他預料，近日個案徘佪700至800多宗，相信臨近7月1日，確診個案很大機會增至四位數，甚至達2000至3000宗。他指，按現時打針進度推算，料屆時已打三針者料可逾7成，相信本港有能力應付「後疫情浪」，即第五波餘波。他又提到，由於現已實施疫苗通行證，未完成打針人士不可進入高風險場所，故即使確診個案有所上升，仍毋須收緊現行的防疫措施，因現時仍屬可控情況。

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