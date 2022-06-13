強制檢測｜政府突擊翰林軒第2座　揭14人未遵強檢令　2人各罰1萬

政府今早（13日）突擊巡查堅尼地城翰林軒第2座，該大廈早前被納入強制檢測公告，受檢人士被要求出示強檢期限內，曾接受新冠病毒檢測的結果電話短訊或相關證明。

行動中，政府共檢查約230名受檢人士的檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告，並向其中兩人處定額罰款10,000元。



▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼

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中西區民政事務處今日聯同西區警區和衞生署，在堅尼地城翰林軒第2座進行執法行動。行動由今日上午約七時半開始，至上午約十時結束。

行動中，政府共檢查約230名受檢人士的檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中兩人處定額罰款10,000元。政府重申，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。