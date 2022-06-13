消費券｜AlipayHK轉會送$25　共派$235獎賞　抽MC張天賦演唱會飛

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】政府今日（13日）公布消費券派發詳情，市民可於6月23日起申請「轉會」。AlipayHK公布，轉會或新登記者可額外獲發25元獎賞，合共235元。此外亦向用戶推出共30億元的「食玩買優惠券」，更有機會獲得張天賦（MC）及洪嘉豪限量演唱會VIP門票。



Alipay去年為第二多市民選用領券的支付平台，今日率先推出「轉會優惠」，包括︰

1）向已登記的用戶，派發高達210元優惠。至於轉會及新符合資格的用戶，可額外再多25元獎賞，即合共235元的獎賞。



2）消費券期間，將聯動200間星級商戶，向用戶推出共30億元的「食玩買優惠券」，用戶可自行領取使用。



3）AlipayHK領券用戶，還有機會獲得張天賦及洪嘉豪限量演唱會VIP門票，（KahoxMCFrenemyLive2022），及專屬後台見面合照。



支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，感謝政府和用戶的支持，令AlipayHK再次參與消費券派發。她指，團隊連月來致力提高用戶體驗，包括向受疫情影響的小微商戶減免手續費，盡最大努力承擔社會責任。