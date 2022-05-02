消費券｜八達通、AlipayHK、PayMe、BoC Pay等六間平台揀選全攻略

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】政府昨日（1日）宣布，下期5000元消費券將新增兩間營辦商派發，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay。惟經過去年消費券派發後，不同支付工具操作體驗及優惠或令部份市民萌生「轉會」的念頭。「鹹魚青菜，各有所愛」，下文將逐一分析六間支付平台的特色和優勢。



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PayMe用家注意轉帳不適用於消費券

新加入的PayMe為滙豐銀行的電子錢包，早於2017年推出，為香港首個「個人對個人」（P2P）手機轉帳應用程式，並支援跨行轉賬，更可透過信用卡增值賺取信用卡積分，支援非滙豐銀行用戶申請，因此當時吸引一眾年輕人選用，目前已有270萬個用戶。

不過，四間營辦商去年已積極接洽商戶，商戶覆蓋度已逾10萬間，因此PayMe可接洽商戶及推廣優惠的時間不多。目前PayMe僅得3.4萬間網上及實體商戶，相比另外數間營辦商的數量低。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，傳統銀行擁有獨有優勢，可善用信用卡的零售商網絡，如利用Mastercard等信用卡網絡，讓用戶使用消費券。目前不少商戶均裝有聚合式收款機，若PayMe與信用卡網絡連結，相信覆蓋的商戶數量大增。惟PayMe與信用卡屬公司內兩個部門，需視乎兩者是否願意合作。

方亦提醒用戶，平時使用的轉帳功能，與使用消費券為兩回事，強調轉帳為P2P，不屬於消費券的適用範疇。他解釋，市面不少商戶並未申請商用版PayMe，以轉帳功能收款，容易令用戶誤解該付款方式適用於消費券。

適用對象︰滙豐銀行用戶、年輕人。

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BoC Pay覆蓋內地2900萬商戶 適合經常往返內地

中銀香港的BoC Pay則為後起之秀，同樣支援非銀行用戶申請，同樣擁前述傳統銀行的優勢，亦同樣擁有龐大的信用卡網絡。除此以外，BoC Pay更支援跨境支付及自動兌換人民幣，可匯款至內地7間主要銀行戶口，包括中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行及中國光大銀行等。

根據去年資料，中國銀行於內地擁有強大的流動支付網絡，全中國共覆蓋2,900萬個商戶，僅大灣區就涵蓋230萬名商戶，香港亦有逾50,000個。用戶在內地能以BoC Pay消費，包括購買高鐵票、搭的士及到商店購物等，工能與AlipayHK及WeChat Pay HK相近。

適用對象︰有銀行服務需求、經常往返內地的市民、中銀香港用戶。

MIRROR成員陳卓賢為八達通的代言人。（八達通圖片）

八達通普及度高 適合長者及上班族使用

八達通自1997年起紮根本港24年，已成為最普及的電子支付工具，有逾3,000萬張八達通卡在市面流通。在政府派發消費券前，八達通較常用於乘搭公共交通工具、小額交易、部份屋邨的保安系統。去年更有約七成合資格市民以八達通登記消費券，可謂是港人生活不可缺少的一部份。

雖然後來八達通為配合消費券發放，儲值額上限提升至3,000元，但今期5,000元消費券仍須分開多次拍卡領取，不利於大額交易。但部份市民或不諳科技，在另外五間營辦商須使用智能手機的情況下，八達通則成為唯一能選擇的工具。方保僑亦坦言，「政府一定要有八達通既原因，就係驚市民唔識科技嘢。」

消費券適用於公共交通工具，並與交通補貼不衝突。雖然由去年起，AlipayHK的易乘碼、Tap & Go及BoC Pay的雲支付，分別登陸各種交通工具。然而目前僅八達通適用於交通補貼，故交通範疇上更勝一籌。

此外，八達通並不要求用戶安裝手機應用程式，任何不記名八達通卡均可登記消費券，私隱保障最高。根據去年消費券的經驗，最後一期八達通的消費券，不受商戶及時間限制，除了可用於繳水電費等公共費用，亦能退回八達通卡作套現。

適用對象︰交通費用負擔較重、不諳科技的長者、追求私隱保障、有套現需要的市民。

所有使用AlipayHK「商戶碼」的中小商戶，獲減免為期6個月的交易費。（AlipayHK圖片）

AlipayHK優惠多適用淘寶愛好者

AlipayHK為阿里巴巴螞蟻金服旗下公司，並與李嘉誠代表的長和合辦，但後者近年持股量降至不足兩成，港資味漸淡。方保僑讚揚AlipayHK去年勤力推出優惠，雖然與長和關係不再親近，但仍保持原有的網絡。從優惠券便可看出不乏與百佳、屈臣氏相關優惠。

此外，作為阿里巴巴集團相關的公司，AlipayHK用戶於淘寶網購，自動以電子錢包內的港幣兌換至人民幣付款，無須支付手續費。雖然消費券並不適用屬非本地商戶的淘寶，但去年AlipayHK的消費券優惠，亦有淘寶相關的「雙11購物節」優惠。

適用對象︰熱愛搵著數、有淘寶習慣的市民。

WeChat Pay HK適用於家庭主婦、WeChat活躍用戶

WeChat Pay HK與AlipayHK的定位相似，同樣以二維碼支付，推出儲印花優惠，與內地微信有較深關聯。與此同時，WeChat Pay HK近年亦不遺餘力進攻街市，去年便推出「街市碼上餸」，以及夥拍建華集團（即「香港街市」）推出優惠。

不過WeChat Pay HK除了屬於支付工具外，其手機應用程序亦是一款即時通訊的社交平台，用戶可結合收付款功能互動，例如在聊天群組經電子錢包發放「紅包」。因此去年WeChat Pay HK便巧妙利用其優勢，推出「邀請親友消費券齊齊加碼」活動。

惟WeChat功能齊全，界面亦相對豐富，進入消費券頁面的步驟亦增加，對於新用戶體驗則不算友善。

適用對象︰熱愛搵著數、家庭主婦、WeChat用戶。

MIRROR成員Edan為Tap & Go代言人。（Tap & Go圖片）

Tap & Go結合Mastercard商戶覆蓋率高

Tap & Go為四間支付平台中最低調，過去一年多並不積極宣傳及推廣優惠，目前僅得5%合資格市民登記以其領取消費券，惟Tap & Go的電子錢包，連接兩張包括Mastercard及銀聯的預付卡，只要商戶裝有任何接受該兩個機構的非接觸式讀卡機，均可付款，故Tap & Go在零售及網店商戶的覆蓋率有逾10萬個，僅次於八達通。

預付卡的好處不僅限於此，部份不能申請信用卡的市民，或難以購買機票、演唱會門票等。申請預付卡卻不須審查用家的薪金、背景等資料。

此外，Tap & Go母企為香港電訊，與ViuTV所屬的香港電視娛樂，同屬一個集團，因此可期待Tap & Go與MIRROR有可能出現的合作。其實去年Tap & Go便推出邀請好友賞，推薦人有機會獲得Edan簽名海報、Edan與其他成員簽名環保袋。

適用對象︰有預付卡需求的市民、鏡粉。

僅PayMe無乘車付款功能 專家料八達通仍能力保霸主地位

此外，對比六間支付平台的功能，僅PayMe並無乘車付款功能，並與八達通不接受跨境支付。若以數據分析，八達通不論消費券登記人數、用家數目、合作商戶亦遠勝其他數間。方保僑表示，縱使增加兩個競爭對手，估計八達通最少仍保持五成市佔率。他建議市民，可根據平日的使用習慣，視乎最吸引的優惠，以考慮選擇領取消費券的平台。