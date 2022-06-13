8.31事件十個月被搜出藏鋼棒　少年聲稱是旗桿求上訴被駁回

太子站8.31事件發生竹十個月，有市民於旺角及太子一帶聚集，一名少年被警員截查時被搜出一支彈簧鋼棒，經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，遭判入勞教中心。他早前就定罪提上訴，高等法院法官早前駁回其上訴，今（13日）下判辭解釋理據，指少年辯稱該鋼棒是旗幟的旗桿，但原審官未有接納，認為其做並非毫無理，又認為少年當時在旺角出現相信與紀念8.31不無關係。



上訴人梁錦濤(19歲)，被控於2020年6月30日，在旺角豉油街近西洋菜南街的公眾地方，無合法權限或辯解而管有一支彈簧鋼棒。

向網友買光時旗幟的旗桿

代表梁的大律師上訴時稱，梁向網友購買「光時」的旗幟和旗桿，但他交收時未有詳細檢查。原審裁判官未有接納其說法，因該鋼棒長度與旗幟不符，梁交收時亦未有詳細檢查。

原審官指鋼棒根本不能用作旗桿

法官認為，原審拒納梁的說非毫無道理，他聲稱購買的旗桿伸長時長40厘米，但被搜出的旗幟最短的一端也長60厘米，且該鋼棒根本不能用作支撐旗幟。

相信其出現與8.31有關

法官亦指，本案證供不止於此。上訴人當時在旺角出現，相信與紀念8.31不無關係。此外，原審不單拒接納上訴人的證供，更信納他是知道鋼棒屬攻擊性武器，認為其理據不足，駁回上訴。

案件編號：HCMA362/2021