消費券｜滙豐PayMe推4000萬吸引轉會　轉用中銀BoC Pay可獲100元

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】政府今日（13日）公布消費券派發詳情，市民可於6月23日起申請「轉會」。新加入的領取平台、滙豐銀行旗下的PayMe表示，將推出總值4,000萬元的獎賞予領券用戶，當中包括商戶消費折扣券及大抽獎，獎品包括豪華電動車或最新電子產品。至於合資格的新登記和現有商戶，可享六個月零交易費。



另一新增平台中銀香港旗下的BoC Pay公布，所有登記領券用戶，將可獲100元「轉會現金賞」，此外新用戶下載及綁定帳戶或中銀銀聯信用卡後，可獲68元的迎新獎賞，每推薦一人亦可獲20元獎賞。



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BoC Pay可享總值逾15,000元商戶優惠

BoC Pay公布，所有以BoC Pay領券的用戶，可獲100元「轉會現金賞」。由即日起至6月 30日，新客戶下載BoC Pay，並綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，額外可獲68元迎新獎賞。此外，用戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即獲20元獎賞，推薦愈多，獎賞愈多。

BoC Pay亦指，登記領券的用戶可享總值逾15,000元的商戶優惠，合作伙伴包括麥當勞、屈臣氏、星巴克、美心西餅、東海堂、實惠、馬拉松、中石化、OpenRice、YOHO 友和及 Ztore士多等實體及網上商戶。BoC Pay亦透露，將推出一系列「超級優惠」，包括以超低價選購人氣電子產品等，詳情將陸續公布。

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中銀香港全線分行安排消費券大使解釋優惠

為讓更多市民享用「勁賞轉過嚟」優惠，中銀香港在全線分行安排消費券大使，向市民示範如何下載BoC Pay，以領取消費券。此外更特設24小時消費券專線（3988 1822），方便用戶查詢安排。

BoC Pay提醒，合資格市民只需於6月23日起，在 BoC Pay首頁點擊「從速登記」，開設消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」，並前往政府登記平台（按此）完成申請，其後用戶將收到政府的短訊通知，最快8月7日可獲發首期消費券。

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PayMe推大抽獎送豪華電動車

滙豐表示，旗下的PayMe已準備就緒協助市民領取消費券，又指目前用戶人數已超過270萬，將全力配合政府消費券的登記及發放。PayMe亦指，將推出總值4,000萬元的獎賞予領券用戶，當中包括商戶消費折扣券及大抽獎，獎品包括豪華電動車或最新電子產品。

PayMe指，合資格香港市民可於政府消費券網站（按此）登記，市民只須提供本地手機號碼及電郵地址，即可輕鬆在PayMe開設個人賬戶。

PayMe請來本地人氣偶像姜濤與吉祥物「PayMeow」合作，以舞蹈鼓勵市民「轉會」用PayMe接收消費券。（滙豐圖片）

PayMe准登記商戶半年零交易費

PayMe亦指，已推出了一系列費用豁免及回贈，幫助香港初創企業及中小企，把握消費券的商機，合資格的新登記和現有PayMe for Business商戶，可享六個月零交易費。首次開立商業綜合戶口，並完成註冊PayMe for Business的商戶，有機會獲得開戶費用全數回贈，以及300元的獎賞。

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