消費券｜6.23開放申請轉會　不轉會毋須再申請　8.7派首期2千元

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】財政政司司長陳茂波今日（13日）公布，合資格的市民可於6月23日至7月23日，登記申請或轉會消費券；至於不轉會的市民，則毋須再登記，政府將按期自動發放消費券。



消費券登記日期為6月23日至7月23日，成功申請者最快8月7日取得首期2000元，10月1日取得第二期2000元。八達通用戶須合共消費滿4000元後，才可領取最後的1000元。



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不轉會者毋須再登記申請

陳茂波表示，今次派消費券的安排有多個大原則，包括在方便市民基礎上、優化運作、吸納社會意見，以及放大乘數效應，例如政府增加兩間營辦商，以鼓勵派發更多優惠；為了方便長者，不轉會的市民毋須再登記申請。此外，新符合資格或想轉會的市民，則可於網上登記及更改資料，亦設立8個臨時服務中心，安排專人幫忙申請。

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6月13日或之前年滿18歲者符合申領資格

陳又指，過去一段時收到不同意見，例如有關合資格人士的定義，因此今次派發亦有所調整。若市民符合以下條件則可領取消費券︰

1. 6月13日或之前年滿18歲；

2. 6月13日或之前為永久性居民或新來港人士；

3. 有資格成為永久性居民，包括經不同計劃來港的專才、專業人士、企業家、來港升學等人士，可獲得半額消費券。



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剛年滿18歲可一次過領1萬元

陳茂波又指，港人移民不須向政府申報，政府無法界定市民離境是否移民，去年宣布派發前，連續兩年不在香港，則不獲得派發消費券。至於新登記市民，若今年剛年滿18歲，第一階段未領取5,000元，今次則可一次過取得1萬元。

此外，若市民去年已符合消費券資格，亦不想轉會，「就乜都唔使做」。政府將根據之前提交的的資料，經資格審查後，將自動會按期發放至帳戶內。至於從未登記或轉會市民，則需於網上重新登記，登記日期是6月23日至7月23日，為期一個月。他強調︰「無論幾時登記，收取嘅時間一樣。」

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八達通分三期派發

財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，所有符合資格的市民，不論是否轉會，均可在8月7日取得首期消費券，詳情如下︰

八達通︰8月7日派發2,000元、10月1日派發2,000元、11月30日前合資格消費滿4,000元，最早12月16日領取最後1,000元，最遲4月16日領取1,000元（即3月31日前花光4,000元）。



其他支付工具：8月7日派發2,000元、10月1日派發3,000元，可累積使用，到期日為2月28日 。



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新登記人以八達通領券分四期

至於新登記人方面︰

八達通︰首四期派發。首三期各為3,000元（首期8月7日、第二期10月1日、第三期12月1日）。用戶1月31日前，合資格消費滿9,000元，最早2月16日則可以取得尾期；最遲6月16日領取1,000元（即5月31日花光9,000元）。



其他支付工具︰分三期派發，分別為首兩期3,000元，及尾期4,000元（首期8月7日、第二期10月1日、第三期12月1日）。三期消費到期日為4月30日，可累積使用。



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八達通領券須做多一個步驟

至於領券方法，與上一階段相同。惟八達通用戶須做多一個步驟，到指定地點拍卡，包括去公共交通補貼領取站（藍機）、兩大連鎖便利店（7-11及OK）、八達通服務站、八達通App。其他支付工具則不須拍卡，消費券彖自動派發至帳戶。

此外，消費券的適用範圍與上階段相同。