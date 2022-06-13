調查指近七成受訪者冀推針對學生長者文化消費券　助欣賞藝術文化

M+博物館去年11月開放，香港故宮文化博物館亦將於下月2日開幕，民建聯調查發現，逾八成受訪市民贊成把兩個博物館的部份時段定為免費參觀；亦有近七成人贊成政府針對學生或長者群組推出文化消費券，鼓勵參與及欣賞藝術文化活動。



民建聯調查發現，逾八成受訪市民贊成把兩個博物館的部份時段定為免費參觀。（民建聯提供）

立法會上月通過由民建聯鄭泳舜提出的「制訂未來五年文化藝術政策及發展藍圖」無約束力議案，為了解市民對香港文化藝術發展意見，民建聯在上月23至31日期間進行隨機電話問卷調查，成功訪問722名12歲或以上香港居民。

調查發現，有三成半受訪市民認為本港仍是「文化沙漠」。約六成半受訪者支持香港成立文化產業委員會及創立文化藝術基金，亦超過六成受訪者贊成商業機構對文化藝術活動提供贊助時，可獲得政府提供稅務優惠，支持政府向商界提供經濟誘因，促進香港文化及文創產業發展。

此外，約六成受訪者贊成加強小一至中三的藝術課內容及增加課堂時數，亦有近七成受訪者贊成政府針對學生或長者群組推出文化消費券，鼓勵參與及欣賞藝術文化活動，反映港人期望政府推動學校藝術教育及藝術普及化。

隨著M+博物館及香港故宮文化博物館相繼開放，超過八成受訪市民贊成應設免費時段讓市民進場參觀。

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提八大建議 包括推出針對學生及長者文化消費券

民建聯今發表「藝文香港 2027+」倡議書，提出八大建議，包括參考外國做法，推出針對18歲以下學生的文化消費券，例如西班牙推出400歐元文化消費券計劃，讓青年人可把部份金額於音樂會或話劇等，亦可用於購買個人文化產品、網上文化節目，包括串流頻道登記費；亦應把消費券計劃推廣至長者，讓他們可用於欣賞戲曲粵劇或博物館門票。

倡議書又建議，加快打擊康文署場館演唱會炒賣黃牛票；擴闊中學 STEM 課程至STEAM，增編藝術(Art)相關教育課程；鼓勵商界贊助藝文活動、購買本地藝術品，如作公開展示，可考慮給予稅務優惠；引進香港電影走進大灣區上映等。

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